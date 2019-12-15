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"Чим сильніше любиш, тим більше ненавидиш": Сєдокова розповіла про почуття до молодого бойфренда

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.12.2019 - 08:35
"Чим сильніше любиш, тим більше ненавидиш": Сєдокова розповіла про почуття до молодого бойфренда
Анна Седокова (Фото: instagram.com/annasedokova)

Українська зірка поділилася міркуваннями про любов

Знаменита українська співачка Анна Сєдокова, яка має трьох дітей від різних чоловіків, зараз зустрічається з новим бойфрендом. Обранець екс-учасниці групи "ВІА Гра" - 27-річний латвійським баскетболіст Яніс Тімма, який грає за російські "Хімки".

Щоб ще більше показати щирість своїх намірів до нового коханого, Сєдокова розмістила на сторінку в Instagram пост, в якому поділилася своїми почуттями до нього.

"Любов, дивна штука. Ось вона є і раптом її немає. Ось ви жити один без одного не можете і ось ви вже не можете терпіти один одного на цій планеті. Іноді, чим сильніше любиш, тим більше ненавидиш. У любові немає ніяких гарантій. Неможливо підписати договір, народити 6 дітей, купити 8 квартир і назавжди застрахуватися від розставання. Немає гарантій, але я щодня молю Бога, щоб він дав нам трохи більше терпіння, трохи більше уваги і трохи менше випробувань. Люблю тебе. Сильно-сильно. І нескінченно", - написала в мережі Ганна.

Також 36-річна зірка супроводила свій пост фото, на якому обіймає коханого. Пара виглядає щасливою.

&quot;Чим сильніше любиш, тим більше ненавидиш&quot;: Сєдокова розповіла про почуття до молодого бойфренда

Анна Сєдокова і Яніс Тімма (Фото: instagram.com/annasedokova)

Зазначимо, спочатку Анна і Яніс приховували свої відносини, адже у спортсмена є дружина і маленький син, однак пізніше він офіційно заявив про розставання з дружиною і зізнався в любові Седоковій. Виконавиця також не може приховувати свої емоції і почала публікувати спільні фото з коханим у соцмережах. Також ходять чутки про те, що Анна Сєдокова може бути вагітною від свого бойфренда Яніса Тімма.

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Новини України Ганна Сєдокова
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