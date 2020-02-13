Огидно мати таку маму: старша дочка Сєдокової збентежила зізнанням

Анна Седокова з дочкою Аліною (instagram.com/lalina_one)

Аліна Белькевич розкрила правду про те, як бути дочкою зірки

Ганна Сєдокова не тільки популярна співачка, але і багатодітна мама, у якої підростає дві доньки і маленький синочок Гектор. Але схоже, зупинятися артистка не збирається і не проти мати ще дітей. Так, нещодавно вона натякнула на четверту вагітність, тим більше співачка, нарешті, знайшла того єдиного і коханого. Ним виявився баскетболіст Яніс Тімма, який молодше зіркової обраниці на 9 років. Але бути дитиною знаменитості – непростий тягар. Про це чесно заявила старша дочка Анни, 15-річна Аліна Белькевич.

На сторінці в Instagram дівчинка написала справжню сповідь про те, як це – бути в тіні зіркової мами. Коли вона жила в США, то зовсім не помічала особливого ставлення до себе і не розуміла, що її мама – популярна співачка. В 11 років Аліна переїхала в Москву, де пішла в навчальний заклад.

"Я відразу ж пішла в школу і зрозуміла, що деякі люди дуже дивно зі мною спілкуються, але так як цього ніколи раніше не відбувалося зі мною, я не звертала на це уваги. Пройшов один рік, потім другий і я почала розуміти, що щось не так. Таке відчуття було, що я не людина, а якась виставка в музеї", - згадує дівчинка.

Анна Седокова з дочкою Аліною (instagram.com/lalina_one)

Тоді Аліні здавалося, що мати відомих батьків – це жахливо. Вона не могла відрізнити фальшиве і корисливе ставлення до себе від щирості у свою адресу.

"У кожного другого була своя особиста мета для спілкування зі мною, і я почала думати, що мати таку маму огидно (я дуже люблю свою маму, я просто маю на увазі мати маму з таким статусом і такою популярністю). Я була зла на весь світ, гадала, що мені страшенно не пощастило і вважала себе шалено нещасливою", - зізналася донька зірки.

Але впоратися з цим депресивним станом їй допомогла мама. Вона дала дівчинці мудру підказку, яка допомогла їй по-іншому поглянути на ситуацию.

Анна Седокова з дочкою Аліною і сином Гектором (instagram.com/lalina_one)

"Одна розумна людина сказала мені одну дуже важливу фразу: "Ти ніяким чином не поміняєш свою маму і не відмовишся від неї, тому використовуй це в свою користь". Мені здається, що все вже здогадалися, що ці слова мені сказала моя мама. Загалом, я почала думати по іншому і зрозуміла, що я є я. Я ніяким чином не поміняю свою сім'ю, але я можу змінити себе. Насправді, мати таку маму просто супер", - стверджує Аліна і вважає Ганну найбільшим мотиватором.

Нагадаємо, що раніше Ганна Сєдокова відсвяткувала день народження в компанії молодого бойфренда, з яким у неї абсолютне взаєморозуміння.