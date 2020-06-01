Вічно юна: Наталія Водянова порадувала мережу природною красою

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель захопила свіжістю

Наталя Водянова стала героїнею нової незвичайної акції, влаштованої на честь Дня захисту дітей. Знаменита модель буде читати казку в прямому ефірі. «Дорогі, сьогодні в рамках прекрасного проекту @skazkinadomu я хочу прочитати вам казку "Про їжачка і ведмедика" Сергія Козлова. Прошу вас сьогодні, в День захисту дітей, зробити пожертвування будь-якої суми у фонд допомоги дітям "Оголені серця", – написала на своїй сторінці в Instagram знаменита модель. Також вона опублікувала відеозвернення до фанатів, де запросила всіх слухати її читання.

Наталія підкорила красою (відео: instagram.com/natasupernova)

Зрозуміло, не тільки доброта Наталії не залишилися непоміченою. Краса 38-річної зірки знову просто підкорила мережу. Виглядає модель, яка ніколи не зверталася до пластичних хірургів, молодо і свіжо. Цьому сприяло також і вбрання Водянової – вона одягла білий светр з поздовжніми смугами під горло. Сережки вона підібрала дрібні, а волосся прибрала від лиця. Тим самим зробивши акцент на гладкій і сяючій шкірі.

Шанувальники почали писати знаменитій красуні компліменти і приємні слова. За кілька годин їх набралася вже значна кількість.

Природна краса, молодець

Наталочко, яка ж ти чарівна! Як же тебе завжди приємно дивитися!

Боже, ви така чудова і красива

Ви як завжди прекрасна! І личко у вас завжди таке свіже, гладеньке!! Які тільки креми, маски не купую, немає бажаного ефекту. Підкажіть, чим можна скористатися ще?

Шикарна

Зі святом!.. Дитинство – це безтурботність, безпосередність і щирість! Ваші діяння – це чарівні казки! І класно, що вони збуваються через ваші філантропічні діяння і помисли! Ваша внутрішня дитина завжди світиться і радіє життю! Браво!

Чудова!

Коментарі до посту (фото: instagram.com/natasupernova)

Нагадаємо, нещодавно Наталя дала чергове інтерв'ю, де відповіла на багато питань про красу. Так, для краси лиця вона воліє працювати з усім хребтом. Правильна постава і положення шиї забезпечує приплив крові до шкіри, що робить її сяючою. Також модель бере участь у марафоні своєї подруги Вікторії Кушнарьової, де застосовує і масу інших інструментів з природного омолодження.

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Автор: Lite