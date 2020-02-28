В образі сексуальної медсестри: Наталя Водянова показала, як вперше спокусила Антуана Арно

Наталія Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Водянова підкорила бизнесмна з першого погляду

Останнім часом супермодель Наталія Водянова у всіх на слуху. 1 січня 2020 Водянова та її коханий, бізнесмен Антуан Арно оголосили про заручини. Пізніше модель розповіла в інтерв'ю іспанського ELLE, яким буде її весілля. Більше того, сьогодні, 28 лютого Наталія святкує день народження — довгоногій красуні виповнилося 38 років. З нагоди відразу двох значущих подій Наталія опублікувала знакове для себе фото, зроблене ще 9 років тому. Знімок "розповідає" про пікантне знайомство Антуана і Наталії.

Арно і Водянова почали зустрічатися в 2011 році. Проте не поспішали офіційно розписатися, незважаючи на те, що у пари за цей час народилися двоє синів — Роман і Максим. Лише цієї зими щасливі батьки і закохані нарешті зважилися на важливий крок.

Модель вирішила також відкрити завісу першого знайомства з Арно. З'ясувалося, що пара познайомилася на одному з показів, де дефілювала Наталія. На своїй instagram-сторінці Водянова показала фото з показу Louis Vuitton 2008 року. Тоді красуня пройшлася по подіуму в наряді спокусливої медсестри. Її обличчя було прикрите напівпрозорою чорною маскою-вуаллю. На губах — червона помада Виразні очі підкреслені довгими стрілками... Виявилося, що саме тоді, у далекому 2008-му Антуан вперше побачив свою майбутню кохану і мати двох синів.

Наталя Водянова на показі Louis Vuitton 2008 (фото: instagram.com/natasupernova)

Про це закохані також розповідали в інтерв'ю журналу W Magazine. Французький бізнесмен чесно зізнався, що помітивши Водянову на зйомках для Louis Vuitton, у нього буквально перехопило подих. Модель йому дуже сподобалася. Але потім Арно дізнався, що вона заміжня. І не зважився доглядати за нею. Зазначимо, що Наталя була одружена з британським аристократом Джастіном Портманом, від якого у неї народилися троє дітей. Влітку 2011 року Водянова підтвердила інформацію, що вже не живе з Портманом. З того часу вона почала зустрічатися з Арно.

В коментарях до посту з архівних фото Наталії Антуан також згадав далекий 2008 рік: "Це, мабуть, був перший раз, коли я тебе побачив".

Шанувальники Наталії не змогли залишити визнання її майбутнього чоловіка осторонь.

"Як романтично", "Боже мій, це так мило", "Напевно, ви тоді подумали: хмм... Медсестра... Непогано!"

Нааталья Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Крім того, чоловік також присвятив окремий пост майбутній дружині на своїй сторінці, де зворушливо привітав її з днем народження. 28 лютого моделі виповнилось 38 років. “З днем народження кращу і найкрасивішу жінку на світі!№ — підписав Антуан серію фото Наталії і побажав їй продовжувати робити світ краще з кожним днем.

Нагадаємо, раніше 37-річна Наталія Водянова підкорила мережа незвичайною стрункістю.