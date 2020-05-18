Весілля не буде: Наталія Водянова оголосила про перенесення одруження з Антуаном Арно

Наталія Водняова і Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Зірка вирішила не поспішати

Наталія Водянова і Антуан Арно оголосили про намір одружитися ще в кінці 2019-го року. Весілля повинно було відбутися вже в цьому році. Але зараз, у зв'язку з ситуацією в світі, торжество довелося перенести. Про це 38-річна модель повідомила в інтерв'ю російській версії глянцевого видання Vogue.

Так, за словами Наталії, якщо б не спалах коронавіруса, вже в травні вона вирушила б на вечірку з подругами в Коста-Ріку. Подію було сплановано і продумано до дрібниць. А тому Водянова та її коханий – 42-річний французький бізнесмен Антуан Арно – вирішили не вносити в нього ніяких коректив у зв'язку з перенесенням. А просто влаштувати в тому ж форматі рівно через рік.

Наталія Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

«...Якби все йшло, як йшло, то я б вже приміряла весільну сукню. Ми перенесли торжество рівно на рік. Тому що я не хочу міняти той сценарій, який ми довго-довго виношували. Для мене це не проблема. Антуан говорив: «Може, восени?». Але я: «Ні-ні, ми спокійно чекаємо літа». Сподіваюся, до того моменту ситуація буде зрозумілою і все повернеться у звичний ритм», – розповіла Наталя.

Наталя не засмучена таким рішенням (фото: instagram.com/natasupernova)

Що ж, Водянова, судячи з усього, дійсно нікуди не поспішає. В інтерв'ю іспанському Elle вона зізналася, що пропозицію руки і серця отримала вже дуже давно. «Він зробив пропозицію майже рік тому, якраз на мій день народження... З настанням 2020-го року прийшов час повідомити про це». Подробиці майбутнього торжества вона також розкрила. «Ми дуже скоро одружимося, і це буде велике свято для близько 300 гостей. Хоча я скажу вам, що у Франції вони звикли до більш численним весіль, тому знайдуться люди, які думають, що це інтимно», – сміється знаменита модель.

Зараз модель зайнята, як і раніше, своїми благодійними проектами – вона влаштовує онлайн-зустрічі для збору коштів свого фонду «Оголені серця». А також вихованням дітей. Нещодавно вона зізналася, що карантин дався їй нелегко – сім'я вирушила перечікувати його в заміський будинок, і Наталя готувала на велику сім'ю сама.

Автор: Міла Іванова