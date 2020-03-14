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Моє материнство: дочка Ольги Сумської зворушила мережу ніжним "вагітним" фото

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Антоніна Паперна показала милий кадр з фотосесії в положенні

Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна зараз насолоджується прекрасним періодом - 29-річна дівчина перебуває в очікуванні другої дитини. До недавнього часу вона вела досить активний спосіб життя і навіть виходила в світ, проте в зв'язку з епідемією коронавіруса вирішила поберегтися і скоротити появи на вулиці. Втім, зараз у неї гостює мама, так що Тоня присвячує час сімейному спілкуванню.

Артистка поки не розкриває стать дитини і термін своєї вагітності, однак животик у неї вже досить значний. Це видно і по новому фото, яке Паперна опублікувала в Instagram.

Майбутня матуся поділилася ніжним кадром з "вагітної" фотосесії, на якому вона зображена в білому трикотажному платті на бретельках і кардигані зверху. Тоня позує боком до камери, зворушливо обіймаючи руками живіт. При цьому вона виклала дві версії знімка - кольорову і чорно-білу.

Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

"Моє материнство", - підписала вона кадри англійською мовою.

Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

Її знаменита мама не змогла залишитися осторонь і тут же залишила коментар "Богиня".

Решта фолловери Тоні з нею погодилися і засипали дівчину розчуленими відгуками, відзначаючи, що вагітність їй дуже до лиця.

  • Моя дівчинка, ти так прекрасна, захоплююся
  • Така ніжність, як же вагітність прикрашає жінку
  • Дуже дуже дуже красива
  • Красива, тобі так іде
  • Ох, ви Красуня!
  • Шалено красива!
  • Тонечка, ви шикарні
  • Красуня
  • Дуже ніжна і красива
  • Яка чарівна!!! Шалено красива
  • Такий акуратний животик , Ви прекрасні

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, нещодавно Антоніна Паперна показала умилительное відео зі своєю дворічною донечкою Євою в домашній обстановці.

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