Моє материнство: дочка Ольги Сумської зворушила мережу ніжним "вагітним" фото

Старша дочка української актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна зараз насолоджується прекрасним періодом - 29-річна дівчина перебуває в очікуванні другої дитини. До недавнього часу вона вела досить активний спосіб життя і навіть виходила в світ, проте в зв'язку з епідемією коронавіруса вирішила поберегтися і скоротити появи на вулиці. Втім, зараз у неї гостює мама, так що Тоня присвячує час сімейному спілкуванню.

Артистка поки не розкриває стать дитини і термін своєї вагітності, однак животик у неї вже досить значний. Це видно і по новому фото, яке Паперна опублікувала в Instagram.

Майбутня матуся поділилася ніжним кадром з "вагітної" фотосесії, на якому вона зображена в білому трикотажному платті на бретельках і кардигані зверху. Тоня позує боком до камери, зворушливо обіймаючи руками живіт. При цьому вона виклала дві версії знімка - кольорову і чорно-білу.

Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

"Моє материнство", - підписала вона кадри англійською мовою.

Фото: Антоніна Паперна (instagram.com/tonya_papernaya)

Її знаменита мама не змогла залишитися осторонь і тут же залишила коментар "Богиня".

Решта фолловери Тоні з нею погодилися і засипали дівчину розчуленими відгуками, відзначаючи, що вагітність їй дуже до лиця.

Моя дівчинка, ти так прекрасна, захоплююся

Така ніжність, як же вагітність прикрашає жінку

Дуже дуже дуже красива

Красива, тобі так іде

Ох, ви Красуня!

Шалено красива!

Тонечка, ви шикарні

Красуня

Дуже ніжна і красива

Яка чарівна!!! Шалено красива

Такий акуратний животик , Ви прекрасні

Скріншот коментарів (instagram.com/tonya_papernaya)

Нагадаємо, нещодавно Антоніна Паперна показала умилительное відео зі своєю дворічною донечкою Євою в домашній обстановці.