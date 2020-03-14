Мое материнство: дочь Ольги Сумской растрогала сеть нежным "беременным" фото

Антонина Паперная показала милый кадр из фотосессии в положении
Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная сейчас наслаждается прекрасным периодом - 29-летняя девушка находится в ожидании второго ребенка. До недавнего времени она вела довольно активный образ жизни и даже выходила в свет, однако в связи с эпидемией коронавируса решила поберечься и сократить появления на улице. Впрочем, сейчас у нее гостит мама, так что Тоня посвящает время семейному общению.
Артистка пока не раскрывает пол ребенка и срок своей беременности, однако животик у нее уже весьма внушительный. Это видно и по новому фото, которое Паперная опубликовала в Instagram.
Будущая мамочка поделилась нежным кадром из "беременной" фотосессии, на котором она запечатлена в белом трикотажном платье на бретельках и кардигане сверху. Тоня позирует боком к камере, трогательно обнимая руками живот. При этом она выложила две версии снимка - цветную и черно-белую.
Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)
"Мое материнство", - подписала она кадры на английском языке.
Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)
Ее знаменитая мама не смогла остаться в стороне и тут же оставила комментарий "Богиня".
Остальные фолловеры Тони с ней согласились и засыпали девушку умиленными отзывами, отмечая, что беременность ей очень к лицу.
Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)
Напомним, недавно Антонина Паперная показала умилительное видео со своей двухлетней дочкой Евой в домашней обстановке.