Мое материнство: дочь Ольги Сумской растрогала сеть нежным "беременным" фото

Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской Антонина Паперная сейчас наслаждается прекрасным периодом - 29-летняя девушка находится в ожидании второго ребенка. До недавнего времени она вела довольно активный образ жизни и даже выходила в свет, однако в связи с эпидемией коронавируса решила поберечься и сократить появления на улице. Впрочем, сейчас у нее гостит мама, так что Тоня посвящает время семейному общению.

Артистка пока не раскрывает пол ребенка и срок своей беременности, однако животик у нее уже весьма внушительный. Это видно и по новому фото, которое Паперная опубликовала в Instagram.

Будущая мамочка поделилась нежным кадром из "беременной" фотосессии, на котором она запечатлена в белом трикотажном платье на бретельках и кардигане сверху. Тоня позирует боком к камере, трогательно обнимая руками живот. При этом она выложила две версии снимка - цветную и черно-белую.

Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

"Мое материнство", - подписала она кадры на английском языке.

Фото: Антонина Паперная (instagram.com/tonya_papernaya)

Ее знаменитая мама не смогла остаться в стороне и тут же оставила комментарий "Богиня".

Остальные фолловеры Тони с ней согласились и засыпали девушку умиленными отзывами, отмечая, что беременность ей очень к лицу.

Моя девочка, ты так прекрасна, восхищаюсь

Такая нежность, как же беременность украшает женщину

Очень очень очень красивая

Красивая, тебе так идет

Ох, вы Красотка!

Безумно красивая!

Тонечка, вы шикарны

Красотка

Очень нежная и красивая

Какая волшебная!!! Красивая безумно

Такой животик аккуратный , Вы прекрасны

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_papernaya)

Напомним, недавно Антонина Паперная показала умилительное видео со своей двухлетней дочкой Евой в домашней обстановке.