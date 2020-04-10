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Модель виросла: Лілія Подкопаєва зачарувала велопрогулянкою з підрослими донечкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.04.2020 - 13:32
Модель виросла: Лілія Подкопаєва зачарувала велопрогулянкою з підрослими донечкою
Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Гімнастка веде активний спосіб життя, незважаючи на карантин

Лілія Подкопаєва - щаслива багатодітна мама. Вона виховує сина Вадима та доньку Кароліну, а також малу Евеліну, яка з'явилася на світ у вересні минулого року. Велика родина проживає у США разом з коханим і цивільним чоловіком гімнастки, бізнесменом Ігорем Дубинським. 13-річна Кароліна зростає талановитою дитиною. Нещодавно Лілія показала її малюнок в Instagram і похвалила дівчинку на камеру. Тепер же вона опублікувала фото велопрогулянки з підрослою дочкою.

В кадрі – усміхнена гімнастка в капелюсі і легкому платті, з сонячними окулярами на пів-обличчя і в зручному білосніжному взуття. Поруч з нею – довгонога Кароліна в джинсових шортах, білій простій футболці і масивних кросівках.

"Завжди звертай увагу на світлу сторону життя", - залишила мотивуючий підпис англійською Лілія.

Модель виросла: Лілія Подкопаєва зачарувала велопрогулянкою з підрослими донечкою

Фото: Лілія Подкопаєва зі старшою донькою Кароліною (instagram.com/podkopayeva_official)

Підписники гімнастки оцінили сімейний активний відпочинок Олімпійської чемпіонки і її дочки. Вона зазначили, що Лілія і Кароліна дуже схожі зовні, пророкуючи дівчинці модельне майбутнє.

  • Вже модель виросла
  • Ой, яке у вас літо літній! І ви, дівчатка - красоточки
  • Яка вже доросла донечка
  • Ваша копія
  • Дівчинки улюблені!

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Лілія Подкопаєва показала чорне-біле атмосферне фото біля вікна і поміркувала про звороті сторони світової пандемії. Вона зазначила, що каратин і епідемія – час заглянути всередину себе, подивитися іншими очима на оточення та світ навколо і зробити важливі висновки.

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Новини України Лилия Подкопаева
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