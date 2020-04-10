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Модель выросла: Лилия Подкопаева очаровала велопрогулкой с подросшей доченькой

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.04.2020 - 13:32
Модель выросла: Лилия Подкопаева очаровала велопрогулкой с подросшей доченькой
Фото: Лилия Подкопаева (instagram.com/podkopayeva_official)

Гимнастка ведет активный образ жизни, невзирая на карантин

Лилия Подкопаева - счастливая многодетная мама. Она воспитывает сына Вадима и дочь Каролину, а также малышку Эвелину, которая появилась на свет в сентябре минувшего года. Большая семья проживает в США вместе с возлюбленным и гражданским мужем гимнастки, бизнесменом Игорем Дубинским. 13-летняя Каролина растет талантливым ребенком. Недавно Лилия показала ее рисунок в Instagram и похвалила девочку на камеру. Теперь же она опубликовала фото велопрогулки с подросшей дочерью.

В кадре – улыбчивая гимнастка в шляпе и легком платье, с солнечными очками на пол-лица и в удобной белоснежной обуви. Рядом с ней – длинноногая Каролина в джинсовых шортах, белой простой футболке и массивных кроссовках.

"Всегда обращай взор на светлую сторону жизнь", - оставила мотивирующую подпись на английском Лилия.

Модель выросла: Лилия Подкопаева очаровала велопрогулкой с подросшей доченькой

Фото: Лилия Подкопаева со старшей дочкой Каролиной (instagram.com/podkopayeva_official)

Подписчики гимнастки оценили семейный активный отдых Олимпийской чемпионки и ее дочери. Она отметили, что Лилия и Каролина очень похожи внешне, напророчив девочке модельное будущее.

  • Уже модель выросла
  • Ой, какое у вас лето летнее! И вы, девочки- красоточки
  • Какая взрослая уже доченька
  • Ваша копия
  • Девочки любимые!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Лилия Подкопаева показала черное-белое атмосферное фото у окна и порассуждала об обратной стороне мировой пандемии. Она отметила, что каратин и эпидемия – время заглянуть внутрь себя, посмотреть другими глазами на окружение и мир вокруг и сделать важные выводы.

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