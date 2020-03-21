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Лілія Подкопаєва похизувалася стрункими ніжками під час ефектної пробіжки

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.03.2020 - 21:56
Лілія Подкопаєва похизувалася стрункими ніжками під час ефектної пробіжки
Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка демонструє відмінну фігуру і фізичну форму

Лілія Подкопаєва проводить час біля океану і насолоджується гарною погодою і приємно проведить час. Спортсменка засмагає на пляжі і демонструє струнку й підтягнуту фігуру в купальнику. Причому дає поради, як довше зберегти молодість і красу, а також любить прогулятися по пірсу і подихати цілющим морським повітрям. Так, Олімпійська чемпіонка поділилася в Instagram відео, на якому зображена під час пробіжки в компанії свого пса.

На гімнастці – довге чорне плаття-сарафан на гудзиках з відкритими плечима і капелюшок з широкими полями. Очі вона сховала за сонячними окулярами. Лілія засвітила стрункі ніжки під час пробіжки. Уповільнена зйомка під музику зробила відео атмосферним і ефектним.

"Вриваюся в вікенд", – підписала безтурботні кадри гімнастка.

Підписники спортсменки відразу ж оцінили сонячне і позитивне відео, а також зробили компліменти її струнким ніжкам і відмінній фігурі.

  • Супер!
  • Зачаровує краса
  • Красива
  • Про Боги, ці ноги, наша зірочка! Любимо
  • Клас! Супер собачка!
  • Як красиво

Скріншот коментарів

У сторіз Лілія показала кадри зі старшою донькою Кароліною. Дівчинка вирішила зайнятися творчістю на свіжому повітрі, надихаючись навколишніми зеленими краєвидами. Вона захоплено малює на полотні фарбами і коментує свою роботу. "Це буде інь і ян. Тут буде сонце. А тут – місяць", - пояснила свою задумку дівчинка. "Здорово! Я тобі бажаю натхнення!" - звернулася до неї мама.

Лілія Подкопаєва похизувалася стрункими ніжками під час ефектної пробіжки

Дочка Лілії Подкопаєвої Кароліна (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Раніше Лілія Подкопаєва надихнула сонячним щасливим фото з коханим, бізнесменом Ігорем Дубінським під час прогулянки по пляжу.

Цілий світ: Лілія Подкопаєва зачарувала рідкісним фото з новонародженою донькою Евеліною Лілія Подкопаєва показала ніжність з коханим у знаковому місці Парижа
Новини України Лилия Подкопаева
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