Лілія Подкопаєва похизувалася стрункими ніжками під час ефектної пробіжки

Лілія Подкопаєва (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка демонструє відмінну фігуру і фізичну форму

Лілія Подкопаєва проводить час біля океану і насолоджується гарною погодою і приємно проведить час. Спортсменка засмагає на пляжі і демонструє струнку й підтягнуту фігуру в купальнику. Причому дає поради, як довше зберегти молодість і красу, а також любить прогулятися по пірсу і подихати цілющим морським повітрям. Так, Олімпійська чемпіонка поділилася в Instagram відео, на якому зображена під час пробіжки в компанії свого пса.

На гімнастці – довге чорне плаття-сарафан на гудзиках з відкритими плечима і капелюшок з широкими полями. Очі вона сховала за сонячними окулярами. Лілія засвітила стрункі ніжки під час пробіжки. Уповільнена зйомка під музику зробила відео атмосферним і ефектним.

"Вриваюся в вікенд", – підписала безтурботні кадри гімнастка.

Підписники спортсменки відразу ж оцінили сонячне і позитивне відео, а також зробили компліменти її струнким ніжкам і відмінній фігурі.

Супер!

Зачаровує краса

Красива

Про Боги, ці ноги, наша зірочка! Любимо

Клас! Супер собачка!

Як красиво

Скріншот коментарів

У сторіз Лілія показала кадри зі старшою донькою Кароліною. Дівчинка вирішила зайнятися творчістю на свіжому повітрі, надихаючись навколишніми зеленими краєвидами. Вона захоплено малює на полотні фарбами і коментує свою роботу. "Це буде інь і ян. Тут буде сонце. А тут – місяць", - пояснила свою задумку дівчинка. "Здорово! Я тобі бажаю натхнення!" - звернулася до неї мама.

Дочка Лілії Подкопаєвої Кароліна (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Раніше Лілія Подкопаєва надихнула сонячним щасливим фото з коханим, бізнесменом Ігорем Дубінським під час прогулянки по пляжу.