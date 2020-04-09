Ми не будемо колишніми: Лілія Подкопаєва відзначила позитивні сторони пандемії

Знаменита гімнастка висловилася про події у світі
Знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва всього півроку тому знову стала мамою - зірка народила доньку Евеліну. Вона швидко повернула собі прекрасну форму і насолоджується сімейним щастям з чоловіком і трьома дітьми, а також прогулянками по пляжу і на природі. Зазначимо, що Лілія разом з родиною живе у США. Довгий час вона ніяк не коментувала ситуацію, що склалася в світі через пандемію коронавіруса, однак вирішила нарешті висловитися.
Лілія поділилася в Instagram дуже атмосферним і дещо похмурим знімком. На чорно-білому фото спортсменка в сукні і босоніж сидить на підлозі порожньої кімнати спиною до камери, дивлячись на вікно, з якого на неї падає світло.
Подкопаєва зазначила, що пандемія без сумнівів змінить світ і людей, однак вона знайшла в цьому і позитивні моменти і закликала всіх подивитися на це під іншим кутом.
Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)
"Те,що зараз відбувається в світі-це велика трагедія, всієї планети.
Наш світ змінюється, через біль, через заперечення, через втрати-все як і має бути при трансформації. Ця вимушена ізоляція піде на користь всім, ми краще пізнаємо себе, є можливість і час покопатися всередині, ми подивимося іншими очима на наше оточення, на своїх близьких, впевнена, не всі відносини зможуть пережити їх, але всі ці карантини точно знімуть маски один з одного, і хто зрозуміє , що він не там і не з тим з ким хоче бути, а хтось усвідомлює, що він хоче бути саме тут! До когось нарешті прийде усвідомлення того, чим він хоче займатися в цьому житті і куди йому рухатися далі!
Світ ніколи не буде колишнім!
Ми ніколи не будемо колишніми!
У цих,останнім часом дуже часто вживаних,фразах може бути тільки позитивний посил! Краса безсумнівно врятує світ, але в першу чергу його врятує любов!" - емоційно поділилася гімнастка
Фолловери погодилися з Лілією і побажали їй здоров'я.
Скріншот коментарів (instagram.com/podkopayeva_official)
Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва надихнула сонячним щасливим фото з коханим, бізнесменом Ігорем Дубинським під час прогулянки по пляжу.