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Ніжність та краса: Лілія Подкопаєва в пікантному міні похвалилася стрункими ніжками

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.03.2020 - 10:29
Ніжність та краса: Лілія Подкопаєва в пікантному міні похвалилася стрункими ніжками
Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка зачарувала мережу романтичним кадром

Лілія Подкопаєва, яка у вересні минулого року втретє стала мамою і народила прекрасну донечку Евеліну, досить швидко повернула собі прекрасну форму і вже не раз захоплювала шанувальників стрункими формами. Зараз гімнастка часто проводить час біля океану, вражаючи фігурою в купальнику і насолоджуючись прогулянками по пірсу з собакою. А на новому знімку в Instagram мама трьох дітей заворожила красою і ніжністю.

Лілія опублікувала кадр з романтичного фотосету на природі - 41-річна зірка зображена в полі, коли сидить на сіні на чорній підстилці. Вона позує в пікантній напівпрозорій міні-сукні червоного кольору і чорних черевиках, демонструючи стрункі підтягнуті ніжки.

Волосся гімнастки розпущене, в руках вона тримає білу квітку і задумливо дивиться вдалину.

"помічати красу маленьких речей", - інтригуюче підписала фото Подкопаєва.

Ніжність та краса: Лілія Подкопаєва в пікантному міні похвалилася стрункими ніжками

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Шанувальники залишилися в захваті від ефектного кадру і почали обсипати Лілію компліментами.

  • Як красиво і незвично)!!!!
  • Дуже, дуже красива
  • красуня
  • принцесссаа
  • Ідеал краси!!!!!
  • Дуже гарне фото
  • Красуня , супер !!!
  • Всі ммммммм, але плаття супер!!
  • Ніжна, стильна і дуже сексуальна

Ніжність та краса: Лілія Подкопаєва в пікантному міні похвалилася стрункими ніжками

Скріншот коментарів (instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва надихнула сонячним щасливим фото з коханим, бізнесменом Ігорем Дубинським під час прогулянки по пляжу.

Лілія Подкопаєва похизувалася стрункими ніжками під час ефектної пробіжки У масці і шпагаті: Ганна Різатдінова показала, як ходить за покупками під час карантину
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