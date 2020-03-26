Ніжність та краса: Лілія Подкопаєва в пікантному міні похвалилася стрункими ніжками

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Спортсменка зачарувала мережу романтичним кадром

Лілія Подкопаєва, яка у вересні минулого року втретє стала мамою і народила прекрасну донечку Евеліну, досить швидко повернула собі прекрасну форму і вже не раз захоплювала шанувальників стрункими формами. Зараз гімнастка часто проводить час біля океану, вражаючи фігурою в купальнику і насолоджуючись прогулянками по пірсу з собакою. А на новому знімку в Instagram мама трьох дітей заворожила красою і ніжністю.

Лілія опублікувала кадр з романтичного фотосету на природі - 41-річна зірка зображена в полі, коли сидить на сіні на чорній підстилці. Вона позує в пікантній напівпрозорій міні-сукні червоного кольору і чорних черевиках, демонструючи стрункі підтягнуті ніжки.

Волосся гімнастки розпущене, в руках вона тримає білу квітку і задумливо дивиться вдалину.

"помічати красу маленьких речей", - інтригуюче підписала фото Подкопаєва.

Фото: Лілія Подкопаєва (instagram.com/podkopayeva_official)

Шанувальники залишилися в захваті від ефектного кадру і почали обсипати Лілію компліментами.

Як красиво і незвично)!!!!

Дуже, дуже красива

красуня

принцесссаа

Ідеал краси!!!!!

Дуже гарне фото

Красуня , супер !!!

Всі ммммммм, але плаття супер!!

Ніжна, стильна і дуже сексуальна

Скріншот коментарів (instagram.com/podkopayeva_official)

Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва надихнула сонячним щасливим фото з коханим, бізнесменом Ігорем Дубинським під час прогулянки по пляжу.