Міс Всесвіт 2018: названа переможниця конкурсу краси (фото)

Фото: Коллаж РБК-Украина

Катріона Грей посіла перше місце у конкурсі

17 грудня в Бангкоку завершився 67-й міжнародний конкурс краси "Міс Всесвіт". Конкурс краси, де за титул найкрасивішої вперше боролася дівчина-трансгендер, виграла 24-річна представниця Філіппін, Катріона Грей. Про це повідомляється на сайті конкурсу Miss Universe у Twitter.

Міс Всесвіт - щорічний міжнародний конкурс краси. Він є одним з найпрестижніших конкурсів краси в світі, входить в "Велику четвірку" поряд з конкурсами "Міс Світу", "Міс Інтернешнл" і "Міс Земля".

Уточнюється, що Грей стала четвертою учасницею від цієї країни, яка завоювала титул "Міс Всесвіт". Відповідні знімки дівчина опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Фото: (instagram.com/catriona_gray)

Нагадаємо, що 24-річна Грей займається питаннями боротьби з ВІЛ та Снідом в організації Love Yourself, також є активним волонтером як помічниця вчителя в організації Young Focus.

Як раніше ми писали, на конкурсі Міс Всесвіт 2018 учасниця з США вляпалася у расистський скандал. Вона насміхалася над учасницями з Азії.

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