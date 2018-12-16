"Мисс Вселенная 2018: в конкурсе впервые участвует девушка-трансгендер (фото)

Фото: Анхела Понсе (instagram.com/angelaponceofficial)

Красотке 27 лет и она уже участвовала в подобных конкурсах

Впервые за всю историю конкурса "Мисс Вселенная" в соревновании за титул самой красивой примет участие девушка-трансгендер. Отметим, что конкурс стартует 17 декабря в Таиланде, все затаили дыхание, ожидая интересное и красивое шоу. В этом году Испания решила отправить на соревнование самых красивых Анхелу Понсе из Севильи.

Фото: 27-летняя Анхела Понсе (instagram.com/angelaponceofficial)

Известно, что 27-летняя девушка выборола титул "Мисс Испания" в этом году, а также принммала участие в подобных мероприятиях.

Фото: Анхела Понсе родилась в Севилье (instagram.com/angelaponceofficial)

Отметим, что сама Анхела поддерживает позицию людей нетрадиционной ориентации и всячески помогает подросткам, которых осуждает общество. Этим она уже привлекла к себе поддержку секс-меньшинств и не только

Фото: Анхела Понсе (instagram.com/angelaponceofficial)

Как ранее мы писали, на конкурсе Мисс Вселенная 2018 участница из США вляпалась в расистский скандал. Она насмехалась над участницами из Азии.

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