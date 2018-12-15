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"Мисс Вселенная 2018" от США угодила в расистский скандал

Lite » Звезды 15.12.2018 - 17:13
"Мисс Вселенная 2018" от США угодила в расистский скандал
Фото: Девушки-конкурсантки (instagram.com/missuniverse)

Участницу конкурса красоты подвергли критике за ее высказывания

Участница конкурса "Мисс Вселенная 2018" от США Сара Роуз Саммерс попала в расистский скандал из-за того, что подсмеивалась над другими участницами над тем, как они говорят на английском языке. В частности, это коснулось девушек из Азии. Видео с издевками Сары попало в сеть, но потом его удалили. 

"Что вы думаете о "Мисс Вьетнам?" Она притворяется, что так хорошо знает английский язык, а когда вы ставите ей вопрос после беседы, она просто улыбается и кивает. "Мисс Камбоджа" тоже не говорит по-английски. Никто же не говорит их языках", - с улыбкой и возмущением заметила Сара Роуз Саммерс.

Отметим, что шоу для определения самой красивой девушки Вселенной состоится уже 17 декабря в Таиланде.

Такой комментарий привел к большой критике конкурсантки США в соцсетях. Люди спросили, знает ли Сара хотя бы один иностранный язык кроме английского.

 Напомним, что чилийская 27-летняя модель, участница конкурса "Мисс Вселенная - 2018" Андреа Диаз рассказала о том, что неудачная косметическая процедура на лице привела к сильным ожогам. 

Читайте также, как украинка представила наряд для конкурса "Мисс Вселенная 2018".

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