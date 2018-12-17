ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

'Мисс Вселенная 2018: названа победительница конкурса красоты (фото)

Lite » Звезды 17.12.2018 - 08:38
'Мисс Вселенная 2018: названа победительница конкурса красоты (фото)
Фото: (instagram.com/catriona_gray)

Катриона Грэй заняла первое место в конкурсе

17 декабря в Бангкоке завершился 67-й международный конкурс красоты "Мисс Вселенная". Конкурс красоты, где за титул самой красивой впервые боролась девушка-трансгендер, выиграла 24-летняя представительница Филиппин, Катриона Грэй. Об этом сообщается на сайте конкурса Miss Universe в Twitter.

Уточняется, что Грей стала четвертой участницей от этой страны, завоевавшей титул "Мисс Вселенная". Соответствующие снимки девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

 

Фото: (instagram.com/catriona_gray)

Напомним, что 24-летняя Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, также является активным волонтером как помощница учителя в организации Young Focus.

Как ранее мы писали, на конкурсе Мисс Вселенная 2018 участница из США вляпалась в расистский скандал. Она насмехалась над участницами из Азии.

Читайте также, как украинка представила наряд для конкурса "Мисс Вселенная 2018".

 

Украинка восхитила своим дефиле на отборочном туре финала "Мисс Вселенная 2018" Самый милый конкурс: в Киеве проходит международная выставка собак
Новости Украины конкурс красоты
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь