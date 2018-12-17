'Мисс Вселенная 2018: названа победительница конкурса красоты (фото)

Фото: (instagram.com/catriona_gray)

Катриона Грэй заняла первое место в конкурсе

17 декабря в Бангкоке завершился 67-й международный конкурс красоты "Мисс Вселенная". Конкурс красоты, где за титул самой красивой впервые боролась девушка-трансгендер, выиграла 24-летняя представительница Филиппин, Катриона Грэй. Об этом сообщается на сайте конкурса Miss Universe в Twitter.

Уточняется, что Грей стала четвертой участницей от этой страны, завоевавшей титул "Мисс Вселенная". Соответствующие снимки девушка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Фото: (instagram.com/catriona_gray)

Напомним, что 24-летняя Грэй занимается вопросами борьбы с ВИЧ и СПИДом в организации Love Yourself, также является активным волонтером как помощница учителя в организации Young Focus.

Как ранее мы писали, на конкурсе Мисс Вселенная 2018 участница из США вляпалась в расистский скандал. Она насмехалась над участницами из Азии.

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