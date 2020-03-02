Світ стає кольоровим: кучерява Лілія Ребрик підкорила ніжним луком

Телеведуча захопила ефектним весняним знімком
Лілія Ребрик - одна з найбільш позитивних і життєрадісних телеведучих України. Незважаючи на дуже ранні ефіри, вона завжди в прекрасному настрої, бадьора і весела, причому не тільки в кадрі, але і коли камери вимкнені. Напередодні весни вона разом зі своїм колегою Анатолієм Анатолічем влаштовували в студії театральні та танцювальні спектаклі, тим самим заряджаючи на активний ранок всіх глядачів і користувачів мережі.
А з приходом весни й без того завжди стильні і ефектні вбрання Лілії стали трохи світлішими - так, артистка показала в Instagram новий, неймовірно ніжний образ.
Ребрик відображена на вулиці в блакитний плісировані спідниці і светрі в тон, а зверху вона накинула світло-рожеве пальто-чебурашку. Доповнюють ефектний лук біла сумочка через плече і незвичайна зачіска - ведуча накрутила волосся в красиві об'ємні кудряшки.
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
"Світ стає кольоровим - і це все весна... Доброго ранку! Нам, жінкам, притаманно будувати плани... Ви вже спланували свою весну?" - поцікавилася у підписників теледіва.
В коментарях фолловери діляться своїми планами на весну і не забувають захоплюватися стильним весняним образом Ребрик.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
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