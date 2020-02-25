Припусти: Лілія Ребрик пояснила, як уникає сімейних конфліктів з Андрієм Диким

Андрій Дікі і Лілія Ребрик з доньками (фото: з особистого архіву телеведучої)

Ведучі програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» Лілія Ребрик, Марія Мельник, Григорій Герман і Анатолій Анатоліч поділилися своїми історіями кохання та дали поради, як уникнути сімейних конфліктів.

Лілія Ребрик взимку 2011 року вийшла заміж за хореографа Андрія Дикого, тоді новина про їхнє весілля підірвала мережу. Пара була учасниками одного танцювального шоу, тож стосунки знаменитостей починалися з дружби. Після завершення шоу пара зустрілася знову. І більше не розлучалася. Вісім років шлюбу, двоє талановитих діток. Лілія Ребрик зізнається, поруч із таким вимогливим і турботливим чоловіком відчуває себе богинею! А щоб вирішувати дрібні сімейні конфлікти, телеведуча пропонує цікавий лайфхак.

«У нас з’явилося таке слово, яке ми і зараз вживаємо – «припусти». Я казала: «Ммм, щось мені не дуже подобається. Але ти припусти. Я пропоную те-то й те-то». І він як чоловік – його це не чіпляло. Його це не ображало», – поділилася ведуча шоу «Ранок з Україною» Лілія Ребрик.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий

Швидко вирішувати любовні негаразди вміє ще одна красуня-телеведуча – Марія Мельник. Із коханим чоловіком Віктором вони разом уже п’ять з половиною років. А от познайомилися у парку міста Кропивницький.

«Як виявилось – він раніше додавався до мене у друзі в соцмережах. Намагався зі мною почати спілкуватися, але я якось його відшила, – розповіла Марія Мельник у ефірі каналу «Україна». – Я дуже емоційна, «людина свято». Еге-гей! Мені постійно треба кудись бігти, щось робити. Він такий більш врівноважений, спокійний».

Марія Мельник

Ведуча шокує – у неї з чоловіком ніколи не було скандалів чи сварок. А все через те, що Марія не соромиться озвучувати Віктору свої побажання. А ще вдома у телеведучої на холодильнику є перелік усього, про що вона мріє:

«Я можу спокійно підійти до свого чоловіка і сказати: «Обійми мене! Мені зараз це дуже треба!» А ще на холодильнику я час від часу залишаю новий список своїх бажань: від чогось маленького, грубо кажучи – квіти, солодощі чи якісь книги, до великих подорожей, техніки і таке інше».

Григорій Герман з сім'єю

Робота кардинально змінила долю ще одного ведучого програми «Ранок з Україною». Григорій Герман познайомився зі своєю майбутньою дружиною на знімальному майданчику, а після завершення шоу зрозумів – не зможе далі жити без цієї людини. Сьогодні свою дружину чоловік називає «кохасічка». Разом вони виховують двох синів. У родині не буває сварок – усі дрібні конфлікти закохані навмисне називають словом – «непорозуміння».

«Я насправді своїй дружині кажу 6-7 разів на день, що я її кохаю. А вона мені – 4 або 5 разів на день, – говорить Григорій і додає про ставлення до сварок. – Перед тобою в момент там цього конфлікту не ворог, який бажає тобі зла, а людина, яка тебе кохає, людина яка хоче тобі добра і хоче бути з тобою щасливою».

Анатолій Анатоліч

Анатолій Анатоліч з майбутньою дружиною Юлою познайомився завдяки друзям, щоправда, кохання з першого погляду не склалося. Три місяці листування у соціальних мережах, після чого пара зустрілася вдруге. Анатолій Анатоліч зізнається, його життя після знайомства з Юлою змінилося кардинально. Сьогодні ж вони щаслива родина, ведучий зізнається, часто для уникнення конфліктів приймає на себе роль винуватця.

«Великий талант іноді навіть зробити вигляд, що «я був неправий». Навіть, якщо я правий. А таке часто буває – я частіше правий, – ділиться Анатолій Анатоліч. До того ж, ведучий «Ранку з Україною» зізнався – він ще раз мріє стати батьком. –У нас класні діти. І я думаю, що не варто зупинятися на цьому. Потрібно продовжувати. Якщо це так класно виходить у нас, то чому б ні!».

Чотири різні родини. У кожної свої правила, перестороги, плани. Натомість істина зрозуміла – кохання кардинально змінює долі.