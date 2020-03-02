Мир становится цветным: кудрявая Лилия Ребрик покорила нежным луком

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая восхитила эффектным весенним снимком

Лилия Ребрик - одна из самых позитивных и жизнерадостных телеведущих Украины. Несмотря на очень ранние эфиры, она всегда в прекрасном настроении, бодра и весела, причем не только в кадре, но и когда камеры выключены. В преддверии весны она вместе со своим коллегой Анатолием Анатоличем устраивали в студии театральные и танцевальные спектакли, тем самым заряжая на активное утро всех зрителей и пользователей сети.

А с приходом весны и без того всегда стильные и эффектные наряды Лилии стали немного светлее - так, артистка показала в Instagram новый, невероятно нежный образ.

Ребрик запечатлена на улице в голубой плиссированной юбке и свитере в тон, а сверх она набросила светло-розовое пальто-чебурашку. Дополняют эффектный лук белая сумочка через плечо и необычная прическа - ведущая накрутила волосы в красивые объемные кудряшки.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Світ стає кольоровим- і це все весна... Доброго ранку! Нам, жінкам, притаманно будувати плани... Ви вже спланували свою весну?" - поинтересовалась у подписчиков теледива.

В комментариях фолловеры делятся своими планами на весну и не забывают восхищаться стильным весенним образом Ребрик.

Ліля, Ви не лише чарівна та ефектна жінка, а й прекрасна дружина і мати! Надихайте українок і в подальшому! Незабутньої Вам весни!

Спланувала вже березень, але не відомо чи спланував він мене

Прекрасный образ так женственно,вам очень идет

Вы, всегда женщинаВесна

Какая красота!! Лилия, вам так идет этот цвет морской волны

Лілечка,ви така гарнюня,завжди захоплююсь вами і вашою сім'єю

Весна - Красна !

Очень красива

Дуже гарна!

Очень красивый и женственный образ

дівчина- весна

Кольорова красива жінка...

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

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