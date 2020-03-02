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Мир становится цветным: кудрявая Лилия Ребрик покорила нежным луком

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.03.2020 - 12:28
Мир становится цветным: кудрявая Лилия Ребрик покорила нежным луком
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая восхитила эффектным весенним снимком

Лилия Ребрик - одна из самых позитивных и жизнерадостных телеведущих Украины. Несмотря на очень ранние эфиры, она всегда в прекрасном настроении, бодра и весела, причем не только в кадре, но и когда камеры выключены. В преддверии весны она вместе со своим коллегой Анатолием Анатоличем устраивали в студии театральные и танцевальные спектакли, тем самым заряжая на активное утро всех зрителей и пользователей сети.

А с приходом весны и без того всегда стильные и эффектные наряды Лилии стали немного светлее - так, артистка показала в Instagram новый, невероятно нежный образ.

Ребрик запечатлена на улице в голубой плиссированной юбке и свитере в тон, а сверх она набросила светло-розовое пальто-чебурашку. Дополняют эффектный лук белая сумочка через плечо и необычная прическа - ведущая накрутила волосы в красивые объемные кудряшки.

Мир становится цветным: кудрявая Лилия Ребрик покорила нежным луком

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Світ стає кольоровим- і це все весна... Доброго ранку! Нам, жінкам, притаманно будувати плани... Ви вже спланували свою весну?" - поинтересовалась у подписчиков теледива.

В комментариях фолловеры делятся своими планами на весну и не забывают восхищаться стильным весенним образом Ребрик.

  • Ліля, Ви не лише чарівна та ефектна жінка, а й прекрасна дружина і мати! Надихайте українок і в подальшому! Незабутньої Вам весни!
  • Спланувала вже березень, але не відомо чи спланував він мене
  • Прекрасный образ так женственно,вам очень идет
  • Вы, всегда женщинаВесна
  • Какая красота!! Лилия, вам так идет этот цвет морской волны
  • Лілечка,ви така гарнюня,завжди захоплююсь вами і вашою сім'єю
  • Весна - Красна !
  • Очень красива
  • Дуже гарна!
  • Очень красивый и женственный образ
  • дівчина- весна
  • Кольорова красива жінка...

Мир становится цветным: кудрявая Лилия Ребрик покорила нежным луком

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее мы писали, что Лилия Ребрик рассекретила способ сохранения страсти после 8 лет семейной жизни.

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