Заряд на весь день: Лілія Ребрик запалила під хіт Брітні Спірс

Це вже третє відео від позитивної телеведучої
Лілія Ребрик, яка нещодавно зізналася, як їй вдається уникати сімейних конфліктів з Андрієм Диким, з яким вона виховує двох чарівних доньок, вирішила порадувати своїх фанатів серією запальних ранкових танців. Прямо на робочому місці телеведуча зі своїм колегою Анатолієм Анатолічем розігрують міні-вистави під знайомі хіти. Їх бадьорі рухи — дають позитивний настрій на весь день, зізнаютья підписники, і просять улюбленців не зупинятися і публікувати ще більше танцювальних відео.
Відео: День 3.Продовження танцювального батлу. Ви просили - ми зробили (instagram.com/liliia.rebrik)
До речі, фанати відзначають і чудові наряди Лілії, які їй підбирають стилісти для ефірів. До спідниць, суконь і блуз в ніжних пастельних відтінках варто придивитися модницям і взяти на замітку, адже весна не за горами.
Відео: День 2. Продовжуємо танцювальний батл з @anatoliyanatolich. Всім доброго ранку !!! Такі танці допомагають насправді прокинутися (instagram.com/liliia.rebrik)
Відео: День 1. Ранок понеділка може бути таким. Починайте тиждень весело. Доброго ранку! (instagram.com/liliia.rebrik)
Підписники засипали дівчину-свято приємними компліментами:
Нагадаємо, що Лілія Ребрик розсекретила спосіб збереження пристрасті після 8 років сімейного життя.