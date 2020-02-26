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Заряд на весь день: Лілія Ребрик запалила під хіт Брітні Спірс

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.02.2020 - 12:36
Заряд на весь день: Лілія Ребрик запалила під хіт Брітні Спірс
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Це вже третє відео від позитивної телеведучої

Лілія Ребрик, яка нещодавно зізналася, як їй вдається уникати сімейних конфліктів з Андрієм Диким, з яким вона виховує двох чарівних доньок, вирішила порадувати своїх фанатів серією запальних ранкових танців. Прямо на робочому місці телеведуча зі своїм колегою Анатолієм Анатолічем розігрують міні-вистави під знайомі хіти. Їх бадьорі рухи — дають позитивний настрій на весь день, зізнаютья підписники, і просять улюбленців не зупинятися і публікувати ще більше танцювальних відео.

Відео: День 3.Продовження танцювального батлу. Ви просили - ми зробили (instagram.com/liliia.rebrik)

До речі, фанати відзначають і чудові наряди Лілії, які їй підбирають стилісти для ефірів. До спідниць, суконь і блуз в ніжних пастельних відтінках варто придивитися модницям і взяти на замітку, адже весна не за горами.

Відео: День 2. Продовжуємо танцювальний батл з @anatoliyanatolich. Всім доброго ранку !!! Такі танці допомагають насправді прокинутися (instagram.com/liliia.rebrik)

Відео: День 1. Ранок понеділка може бути таким. Починайте тиждень весело. Доброго ранку! (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники засипали дівчину-свято приємними компліментами:

  • Такий весняний, ніжний лук
  • Лілія, Ви така красива
  • Прікольні такі
  • Ви неймовірні!!!! зранку без танців не уявляю!!! заряд на весь день. Дякую, що Ви завжди надихаєте
  • Спасибі за настрій
  • Ви зробили мій день. Браво
  • Прикольно
  • Ви просто нереально суперові. Обожнюю прокидатися з Ранком з Україною! З Вами гарний настрій на весь день!!! Дякую за позитивні емоції і корисні репортажі.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик розсекретила спосіб збереження пристрасті після 8 років сімейного життя.

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