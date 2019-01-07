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Мінус 22 кілограми: Мерайя Кері приголомшила фігурою в бікіні

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.01.2019 - 17:28
Мінус 22 кілограми: Мерайя Кері приголомшила фігурою в бікіні
Фото: Мерайя Кері (instagram.com/mariahcarey)

Шанувальники засипали 48-річну співачку компліментами

Відома американська співачка Мерайя Кері останні роки боролася із зайвою вагою, більшою частиною не особливо успішно, з-за чого піддавалася глузуванням і критиці в мережі. Що ж, 48-річній зірці нарешті вдалося досягти заповітної мети і помітно схуднути. Своєю більш стрункою фігурою артистка похвалилася на сторінці в Instagram.

На знімках Мерайя, яка змогла скинути цілих 22 кілограми. позує в рожевому бікіні біля басейну, а також у воді.

"Щаслива!" – коротко підписала фото зірка.

Мінус 22 кілограми: Мерайя Кері приголомшила фігурою в бікініМінус 22 кілограми: Мерайя Кері приголомшила фігурою в бікіні

Фото: Мерайя Кері (instagram.com/mariahcarey)

Кері, яка зустрічається з молодим танцюристом Брайаном Танакою, дійсно виглядає помітно помолоділою і дуже щасливою. Зазначимо, що місцем відпочинку вона вибрала "острів мільйонерів" в Карибському море - Сен-Барт.

Мінус 22 кілограми: Мерайя Кері приголомшила фігурою в бікіні

Фото: Мерайя Кері (instagram.com/mariahcarey)

Шанувальники співачки прийшли в захват від такого преображення і закидали її компліментами, захоплюючись її стрункими формами. Нові фото Мераї набрали сотні тисяч лайків і тисячі коментарів.

Нагадаємо, українська співачка Оля Полякова, яка відпочиває в Маямі, налякала своїх шанувальників надмірною худорбою на нових фото в купальнику.

Ми також писали про те, що українські зірки Оля Полякова, Настя Каменських і Ані Лорак похвалилися на своїх сторінках в Instagram спокусливими фото в бікіні, позуючи в найвигідніших ракурсах і демонструючи стрункі фігури.

До речі, 64-річна модель Крісті Брінклі вбила наповал фото в бікіні.

 

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