Минус 22 килограмма: Мэрайя Кэри ошеломила фигурой в бикини

Поклонники засыпали 48-летнюю певицу комплиментами
Известная американская певица Мэрайя Кэри последние годы боролась с лишним весом, большей частью не особо успешно, из-за чего подвергалась насмешкам и критике в сети. Что ж, 48-летней звезде наконец удалось достичь заветной цели и заметно похудеть. Своей постройневшей фигурой артистка похвасталась на страничке в Instagram.
На снимках Мэрайя, которая смогла сбросить целых 22 килограмма. позирует в розовом бикини у бассейна, а также в воде.
"Счастлива!" – коротко подписала фото звезда.
Фото: Мэрайя Кэри (instagram.com/mariahcarey)
Кэри, которая встречается с молодым танцором Брайаном Танакой, действительно выглядит заметно помолодевшей и очень счастливой. Отметим, что местом отдыха она выбрала "остров миллионеров" в Карибском море - Сен-Барт.
Фото: Мэрайя Кэри (instagram.com/mariahcarey)
Поклонники певицы пришли в восторг от подобного преображения и забросали ее комплиментами, восторгаясь ее стройными формами. Новые фото Мэрайи набрали сотни тысяч лайков и тысячи комментариев.
Напомним, украинская певица Оля Полякова, которая отдыхает в Майами, напугала своих поклонников излишней худобой на новых фото в купальнике.
Мы также писали о том, что украинские звезды Оля Полякова, Настя Каменских и Ани Лорак похвастались на своих страничках в Instagram соблазнительными фото в бикини, позируя в выгодных ракурсах и демонстрируя стройные фигуры.
Кстати, 64-летняя модель Кристи Бринкли сразила наповал фото в бикини.