Минус 22 килограмма: Мэрайя Кэри ошеломила фигурой в бикини

Фото: Мэрайя Кэри (instagram.com/mariahcarey)

Поклонники засыпали 48-летнюю певицу комплиментами

Известная американская певица Мэрайя Кэри последние годы боролась с лишним весом, большей частью не особо успешно, из-за чего подвергалась насмешкам и критике в сети. Что ж, 48-летней звезде наконец удалось достичь заветной цели и заметно похудеть. Своей постройневшей фигурой артистка похвасталась на страничке в Instagram.

На снимках Мэрайя, которая смогла сбросить целых 22 килограмма. позирует в розовом бикини у бассейна, а также в воде.

"Счастлива!" – коротко подписала фото звезда.

Фото: Мэрайя Кэри (instagram.com/mariahcarey)

Кэри, которая встречается с молодым танцором Брайаном Танакой, действительно выглядит заметно помолодевшей и очень счастливой. Отметим, что местом отдыха она выбрала "остров миллионеров" в Карибском море - Сен-Барт.

Фото: Мэрайя Кэри (instagram.com/mariahcarey)

Поклонники певицы пришли в восторг от подобного преображения и забросали ее комплиментами, восторгаясь ее стройными формами. Новые фото Мэрайи набрали сотни тысяч лайков и тысячи комментариев.

Напомним, украинская певица Оля Полякова, которая отдыхает в Майами, напугала своих поклонников излишней худобой на новых фото в купальнике.

Мы также писали о том, что украинские звезды Оля Полякова, Настя Каменских и Ани Лорак похвастались на своих страничках в Instagram соблазнительными фото в бикини, позируя в выгодных ракурсах и демонстрируя стройные фигуры.

Кстати, 64-летняя модель Кристи Бринкли сразила наповал фото в бикини.