Кто круче: Полякова, Каменских и Лорак похвастались фигурами в бикини

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Украаинские звезды позировали на фоне красочных пейзажей

Украинские звезды Оля Полякова, Настя Каменских и Ани Лорак похвастались на своих страничках в Instagram соблазнительными фото в бикини, позируя в выгодных ракурсах и демонстрируя стройные фигуры и аппетитные формы.

Оля Полякова проводит время в Майами, где она выступала на Новый год в одном из местных заведений.

"Ну как вы там без меня?" - игриво поинтересовалась "суперблондинка", стоя в белом бикини рядом с пальмой, дополнив пляжный ансамбль широкополой шляпой и солнечными очками.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

Снимк на пляже в компании своей подруги Ани Лорак разместила в микроблоге спортсменка Лилия Подкопаева. Судя по геолокации, знаменитости также выбрали для отдыха солнечный Майами. Звезды сделали совместное селфи в солнечных очках на фоне океана, посылая поцелуи в камеру.

"Девичья команда", - подписала кадр Лилия Подкопаева и тут же получила множество комплиментов от подписчиков.

Фото: Ани Лорак и Лилия Подкопаева (instagram.com/liliyapodkopaeva_official)

Настя Каменских не перестает баловать фанов яркими пляжными фотоссесиями, хвастаясь аппетитными формами "как у Ким".

"С Рождеством", - лаконично подписала фото в купальнике артистка на испанском, ведь ей пришлось изучить этот язык всего за пару месяцев ради исполнения своего хита Peligroso.

Где проводит отпуск звезда – неизвестно, ведь эту информацию она активно скрывает, не отмечая геотеги на снимках. На новом черно-белом кадре Настя призывно смотрит в камеру, демонстрируя оригинальный верх купальника, а также сделав акцент на роскошное декольте.

Фото: Настя Каменских (www.instagram.com/kamenskux)

Еще парочкой откровенных снимков Каменских поделилась в "историях". На одном из них она позирует в сомбреро, а на другом - сидит на краю бассейна, томно смотря в камеру.

Фото: Настя Каменских (www.instagram.com/kamenskux)

Фото: Настя Каменских (www.instagram.com/kamenskux)

Ранее мы писали о том, что украинские ведущие и семейная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов отправились отдыхать на остров Маврикий, откуда шлют поклонникам красочные снимки.