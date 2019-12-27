Крихітка з величезним бантом: Джамала повторила свій дитячий новорічний образ

Співачка зазначила, що любов до аксесуарів у неї з дитинства
Співачка Джамала регулярно захоплює шанувальників своїми елегантними і шикарними сценічними образами та вбранням на світських заходах. При цьому артистка впевнена, що для того, щоб створити розкішний лук, зовсім не обов'язково витрачати багато грошей - що й довела на ділі, примірявши яскравий образ Аріани Гранде. При цьому весь одяг і взуття для нього вона придбала в комісійному магазині і закликала фанатів не соромитися купувати речі в подібних місцях. А напередодні Нового року артистка взяла участь у чарівному проекті і повторила свій дитячий новорічний look.
Знімками з серії "тоді і зараз" Джамала поділилася на своїй сторінці в Instagram. На архівному фото маленька майбутня зірка мило позує біля ялинки в нарядному білому платті і з величезним бантом на голові.
На другому кадрі вона приміряла ніжно-блакитну сукню і не посоромилася начепити такий же бант! Крім того, співачка не забула і про туфельки, під які вдягла шкарпетки по моді того часу.
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
"Взяла участь у спецпроекті “Перезняти Новий рік" і повторила свій дитячий образ. Вбрання на новорічні свята мені завжди підбирала мама. Але, як бачите, любов до яскравого вбрання і аксесуарів в мене була завжди. А які новорічні костюми були у вас в дитинстві?" - поділилася виконавиця.
Користувачі мережі залишилися розчулено від милих кадрів і зазначили, що Джамала майже не змінилася і виглядає просто чудово.
Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)
Нагадаємо, Джамала спантеличила фанів нелегким "стильним завданням" - співачка поцікавилася думкою прихильників з приводу свого стилю і нарядів.