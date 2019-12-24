Мода зараз толерантна: Джамала вразила яскравим образом з секонд-хенду

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка закликала не захаращувати планету непотрібними речами

Джамала регулярно захоплює шанувальників своїми ефектними і звабливими, але при цьому не занадто відвертими образами. Співачка раніше розповідала, що нерідко шиє речі на замовлення - звичайно ж, в українських дизайнерів, так що у неї репутація справжньої модниці і зірки з відмінним почуттям стилю. У новій публікації артистка зізналася, що нерідко отримує докори в тому, що легко красиво одягатися, коли у тебе багато грошей.

Знаменитість вирішила спростувати дане твердження і поділилася на своїй сторінці в Instagram результатами свого "модного експерименту". Співачка вирішила показати яскравий і впізнаваний образ і при цьому вкластися у вельми скромний бюджет. І в неї вийшло!

На барвистих фото Джамала постала в образі Аріани Гранде - колготках у сіточку, блискучому чорному топі, шкіряній рожевій міні-спідниці і короткій курточці коралового відтінку. Яскравий лук доповнили ботфорти на підборах, а також масивні сережки і намисто.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Артистка докладно розповіла про свій аутфит і у скільки він обійшовся - за все разом вона віддала всього 2000 гривень.

"Багато разів чула і читала коментарі: "Звичайно, зіркам легко красиво і оригінально одягатися, у них купа грошей!" Ок, спростую цю заяву. Зараз період новорічних вечірок, в магазинах ажіотаж, піддавшись якому ви купуєте речі, які надягнете максимум раз. Ви витрачаєте гроші і скоплюєте одяг, який мертвим вантажем лежить у ваших шафах роками. В цьому році вирішила порадувати вас чимось незвичайним і для запису нашого новорічного привітання вибрала образ Аріани Гранде. Попросила стиліста скласти мені look, але з умовою, що всі речі повинні бути з секондхенда або комісійних магазинів. Я за свідоме споживання! Не хочу, щоб наша Земля перетворилася на звалище. Частина речей придбала у благодійному магазині. Купуючи одяг там, ти не тільки дарує друге життя речам, але і допомагаєш онкохворим.

Отже, друзі!

Мій образ:

Куртка - 400 грн.

Ботфорти - 900 грн.

Спідниця - 500 грн.

Топ - #самасшила для туру.

Прикраси - 200 грн.

Всього: 2000 грн", - поділилася Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Зірка закликала не купувати непотрібних речей "на один раз" і поменше гнатися за брендами, адже зараз це має все менше значення.

⠀

"Сподіваюся, мій досвід надихне вас! Мені здається, мода зараз настільки толерантна, секонд це або відомий бренд - не має значення! Головне, щоб ви відчували себе зіркою вечора!!! Не соромтеся одягатися в комісійних магазинах, дарувати свої речі друзям і тим, кому вони ще знадобляться. Зараз в моді бути вдячним за все, що в тебе є!" - поділилась співачка.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Фанати захоплюються таким незвичним для Джамали, але ефектним образом і дякують артистці за відмінний приклад і мотивацію.

Шикарно виглядаєш

Джамала, ну яка ж ви все-таки крута! Розумна, красива, стильна, ще й така відкрита і чесна. Обожнюю вас

Оочееень

Джа, навіщо ви так, я забула, як дихати

Неперевершена!

образ - вогонь! Джа

Вау, Джа! Вам йде! Треба і якусь запальну пісню під цей наряд

Несподіваний образ

Не звично бачити Вас в такому образі, але Вам дуже добре!

Мега крутий образ

Дуже сміливий образ

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала спантеличила фанів нелегким "стильним завданням" - співачка поцікавилася думкою прихильників з приводу свого стилю і нарядів.