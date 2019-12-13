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Допоможіть визначитися: Джамала спантеличила фанів нелегким "стильною завданням"

Lite » Мода 13.12.2019 - 13:22
Допоможіть визначитися: Джамала спантеличила фанів нелегким "стильною завданням"
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

На вибір від Джамали: срібний, рожевий і білий образи

Джамала - одна з зірок українського шоу-бізнесу, яка із задоволенням показує багатотисячній армії шанувальників свої образи. І дійсно є чим похвалитися! Джамала неодноразово повторювала, що сценічні вбрання вона часто шиє на замовлення, іноді навіть за своїми ескізами! І звичайно ж, в українських дизайнерів. Тому розглядати яскраві сценічні образи співачки подвійно цікавіше. Однак іноді сама виконавиця не може визначитися з найкращим чином, звертаючись за допомогою до шанувальників.

Так, на своїй сторінці в мережі Instagram Джамала вирішила провести опитування та поцікавитися думкою підписників з приводу свого стилю. Відзначимо, що на даний момент виконавиця колесить по всій Україні з концертом "10". На "суд" шанувальників Джа представила трійку найбільш яскравих нарядів.

Це срібний брючний костюм з металевим відливом, головна перевага якого - дуже довга бахромою на рукавах. Яка створює враження, ніби співачка ширяє над сценою. Ще один вау-образ - брючний костюм насиченого рожевого відтінку, оригінально декорований рюшами з органзи. А також білосніжний наряд з брюками-кльош, напівпрозорим корсетом і плащем. Всі три наряди виглядають дуже ефектно, так що вибрати кращий - складно.

“Яке вбрання подобається найбільше? 1) Сріблясте 2) Рожеве 3) Біле Голосуй!" - закликає Джамала.

Допоможіть визначитися: Джамала спантеличила фанів нелегким &quot;стильною завданням&quot;

Допоможіть визначитися: Джамала спантеличила фанів нелегким &quot;стильною завданням&quot;

Допоможіть визначитися: Джамала спантеличила фанів нелегким &quot;стильною завданням&quot;

Стильна Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники виконавиці поспішили засипати її коментарями:

  • "Шалено складно вибрати, вони всі дуже круті, кожен по-своєму"
  • "У всіх Луках Ви прекрасні"
  • "Всі божественні!"
  • "Ви добре!"
  • “1,2 - вогонь! Білий наряд у порівнянні здається простіше"
  • "Гіпнотична бахрома"
  • “Ви завжди прекрасна! І у всьому!"
  • “Вам в усіх гарно! В усіх нарядах ві різна, цікава і неповторна! Гарного Вам дня та світлого настрою"

Допоможіть визначитися: Джамала спантеличила фанів нелегким &quot;стильною завданням&quot;

Скріншот коментарів: instagram.com/jamalajaaa

Нагадаємо, раніше Джамала назвала топ-3 фільми для зимового вечора.

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