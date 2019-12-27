Крихітка з величезним бантом: Джамала повторила свій дитячий новорічний образ

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка зазначила, що любов до аксесуарів у неї з дитинства

Співачка Джамала регулярно захоплює шанувальників своїми елегантними і шикарними сценічними образами та вбранням на світських заходах. При цьому артистка впевнена, що для того, щоб створити розкішний лук, зовсім не обов'язково витрачати багато грошей - що й довела на ділі, примірявши яскравий образ Аріани Гранде. При цьому весь одяг і взуття для нього вона придбала в комісійному магазині і закликала фанатів не соромитися купувати речі в подібних місцях. А напередодні Нового року артистка взяла участь у чарівному проекті і повторила свій дитячий новорічний look.

Знімками з серії "тоді і зараз" Джамала поділилася на своїй сторінці в Instagram. На архівному фото маленька майбутня зірка мило позує біля ялинки в нарядному білому платті і з величезним бантом на голові.

На другому кадрі вона приміряла ніжно-блакитну сукню і не посоромилася начепити такий же бант! Крім того, співачка не забула і про туфельки, під які вдягла шкарпетки по моді того часу.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Взяла участь у спецпроекті “Перезняти Новий рік" і повторила свій дитячий образ. Вбрання на новорічні свята мені завжди підбирала мама. Але, як бачите, любов до яскравого вбрання і аксесуарів в мене була завжди. А які новорічні костюми були у вас в дитинстві?" - поділилася виконавиця.

Користувачі мережі залишилися розчулено від милих кадрів і зазначили, що Джамала майже не змінилася і виглядає просто чудово.

Одна особа. Навіть вікова різниця не перешкода

Класний челлендж @jamalajaaa

Клас

Класна задумка

Яка мила

А ви майже не змінилися :)

Эмирка все більше і більше стає схожий на вас, хоча спочатку був більше схожий на тата)

Який гарний новорічний костюм

Крута ідея)

Клас. Так красиво. Мені дуже подобається це гофроване плаття!

Так мило

А оригінальна ідея ! Головне бантик дуже схожий!!! Хороший гумор!

Яка ж Ви чарівна. Я була або сніжинкою, або сніговою королевою

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, Джамала спантеличила фанів нелегким "стильним завданням" - співачка поцікавилася думкою прихильників з приводу свого стилю і нарядів.