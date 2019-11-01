"Миттєвий коннект": Дорофєєва та Позитив розповіли про своє знайомство та стосунки

Учасники групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній, відомий також як Позитив - яскрава і весела парочка. Вони проводять разом дуже багато часу - адже у них постійно репетиції, зйомки, гастролі і концерти. Шанувальники нерідко приписують їм роман, адже інколи їх гарячі номери на сцені (особливо на хіт "Дим") і навіть спільні фото змушують повірити в те, що між зірками є щось більше, ніж просто робочі відносини. Про те, як вони познайомилися і які між ними насправді відносини, Надя і Льоша розповіли в інтерв'ю "Каравану історій".

За словами Позитива, доленосна зустріч відбулася в автобусі.

"Це була зустріч по дорозі в "Артек", коли ми їхали в одному автобусі. Я тоді не знав, як вона співає. Але потім, коли побачив Надю на сцені, все стало зрозуміло. Я навіть пам'ятаю, Надя, яку ти пісню співала. Англійською. І зняв цей виступ на відео. У мене десь зберігся запис", - поділився Олексій.

Фото: Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) (karavan.ua)

А Дорофєєва зізналася, що між ними одразу виник зв'язок.

"Реакція один на одного була сама позитивна. Ми відчули миттєвий коннект і базікали без зупинки. Після знайомства ми з Льошею ще через рік бачилися на "Чорноморських іграх", де обидва виступали в якості гостей. Потім знову в Сімферополі, в третій раз. І тоді взагалі гуляли до ранку", - згадує співачка.

Нині ж вони - хороші друзі.

"Зараз наші стосунки міцні як ніколи", - каже Олексій.

Фото: Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) (karavan.ua)

Як зазначила Надя, вони чудово відчувають один одного і між ними панує довіра.

"Це щось середнє між сім'єю, дружбою і роботою. Незвичайні відносини. Треба придумати нове слово для людей, які проводять стільки часу разом, але при цьому не є партнерами в любові. Однозначно Льоша знає про мене більше, ніж багато. Льошині секрети я ніколи нікому не розповім. І знаю, що і він мої. Дійсно, ми дуже один одному довіряємо. Іноді навіть занадто. Якщо на концерті я хочу звернути його увагу на щось, просто поглядом показую – і він одразу розуміє. Ми зчитуємо один одного по сітківці ока. Так само і в інтерв'ю. Якщо одному щось не подобається, інший відчуває. При цьому сьогодні вперше за дев'ять років-з ранку після зйомок кліпу ми перекинулися повідомленнями", - розповіла артистка.

Вона жартома навіть додала, що навіть почала переживати, чи вже не змінилися почуття друга до неї.

"А потім навіть обговорили це: "З яких це пір ми з тобою ще й листуємося?" Я навіть в якийсь момент занепокоїлася, Льоша, що почала тобі подобатися! Подумала, невже на дев'ятий рік це сталося? І підколюю його: "Ну що, Льоша, спалахнула іскра?" Насправді це для нас дивно. Тому що ми так багато часу проводимо разом, що, як тільки закінчуються гастролі, відразу розходимося по сім'ям. Але при цьому ми неминуче завжди на зв'язку. Повноцінно відпочиваємо один від одного тільки під час відпустки два рази в рік", - говорить Дорофєєва.

Фото: Надя Дорофєєва та Олексій Завгородній (Позитив) (karavan.ua)

Обидва артиста знайшли свої половинки і вступили в шлюб - Надя з музикантом і ведучим Володимиром Дантесом, а Олексій одружився на дизайнері Ганні Завгородній.

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва викликала ажіотаж у мережі знімком в боксерських шортах.