ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Нарешті-то з Льошею": Дорофєєва в нижній білизні показала рідкісний кадр з Завгороднім

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.08.2019 - 11:26
"Нарешті-то з Льошею": Дорофєєва в нижній білизні показала рідкісний кадр з Завгороднім
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва порадувала рідкісним кадром з Позитивом

Надя Дорофєєва порадувала шанувальників новим виступом. Так, на минулих вихідних група "Время и Стекло" відвідала один з п'ятизіркових курортів Туреччини в місті Кемер. Але не для того, щоб відпочити. А щоб виступити перед відпочиваючими. Звичайно ж, Дорофєєва, яка раніше оригінально поскаржилася на проблему з нарядами в Одесі, поділилася кількома відео з виступу, а також показала фото на своїй сторінці в мережі instagram.

Як завжди, Дорофєєва вирішила в деталях показати свій новий сценічний образ. І образ, слід зазначити, вийшов дуже оригінальний і навіть пікантний.

Для виходу на сцену в Туреччині солістка "Время и Стекло" вибрала незвичайний оверсайз-жакет чорного кольору. Його особливість - довгі об'ємні рукави, а також оригінальна "баска". Довершують образ колготки в сіточку, а також комплект чорної білизни - трусики із завищеною талією і ліфчик.

Окремої уваги також заслуговують аксесуари. Особливо - вузькі окуляри з прямокутним склом. Волосся зав'язане в тугий хвіст з ефектом мокрого волосся.

&quot;Нарешті-то з Льошею&quot;: Дорофєєва в нижній білизні показала рідкісний кадр з Завгороднім

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Назад у літо, назад у Турцію", - підписала фото Дорофєєва.

Примітно, що позаду неї в цей момент також позує і Олексій Завгородній - Позитив. При цьому для виходу на сцену соліст групи "Время и Стекло" вибрав об'ємну чорну футболку з портретом Дорофєєвої.

Шанувальники Наді також поспішили прокоментувати її новий яскравий образи. Деякі пораділи, що на фото з Надею також і Позитив. Адже українська співачка не так часто публікує на своїй сторінці спільні кадри з колегою.

  • "Нарешті фото з Льошею"
  • “Супер виступ, перебуваю в цьому готелі. Я в захваті! Спасибі"
  • "Ти занадто hoooooot"
  • “Надь, тобі дуже йде хвіст! Я просто кайфую"
  • "Ідеальна і сексуальна група"
  • “Просто бомба! Надя, ти сама досконалість"
  • "Рівень краси зашкалює"
  • "А я закохана в манікюр і колготки"
  • "Ви небезпечні, це безумовно"

&quot;Нарешті-то з Льошею&quot;: Дорофєєва в нижній білизні показала рідкісний кадр з Завгороднім

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, до цього Надя Дорофєєва підкорила мережу фото з екс-дружиною і дітьми Потапа. Група знову виступала у Туреччині, куди також приїхала близька подруга Дорофєєвої - Ірина Горова з дітьми.

До речі, Володимир Дантес розсекретив пристрасть Наді Дорофєєвої - вона не може і дня прожити без чашечки ароматного латте.

"Неможливо приховати любов": Володимир Дантес зробив несподіване зізнання чоловікові Надя Дорофєєва блиснула витонченою фігурою в бікіні з "хижим" принтом (відео)
Новини України Надя ДорофеєваВремя и Стекло
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся