"Нарешті-то з Льошею": Дорофєєва в нижній білизні показала рідкісний кадр з Завгороднім

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва порадувала рідкісним кадром з Позитивом

Надя Дорофєєва порадувала шанувальників новим виступом. Так, на минулих вихідних група "Время и Стекло" відвідала один з п'ятизіркових курортів Туреччини в місті Кемер. Але не для того, щоб відпочити. А щоб виступити перед відпочиваючими. Звичайно ж, Дорофєєва, яка раніше оригінально поскаржилася на проблему з нарядами в Одесі, поділилася кількома відео з виступу, а також показала фото на своїй сторінці в мережі instagram.

Як завжди, Дорофєєва вирішила в деталях показати свій новий сценічний образ. І образ, слід зазначити, вийшов дуже оригінальний і навіть пікантний.

Для виходу на сцену в Туреччині солістка "Время и Стекло" вибрала незвичайний оверсайз-жакет чорного кольору. Його особливість - довгі об'ємні рукави, а також оригінальна "баска". Довершують образ колготки в сіточку, а також комплект чорної білизни - трусики із завищеною талією і ліфчик.

Окремої уваги також заслуговують аксесуари. Особливо - вузькі окуляри з прямокутним склом. Волосся зав'язане в тугий хвіст з ефектом мокрого волосся.

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Назад у літо, назад у Турцію", - підписала фото Дорофєєва.

Примітно, що позаду неї в цей момент також позує і Олексій Завгородній - Позитив. При цьому для виходу на сцену соліст групи "Время и Стекло" вибрав об'ємну чорну футболку з портретом Дорофєєвої.

Шанувальники Наді також поспішили прокоментувати її новий яскравий образи. Деякі пораділи, що на фото з Надею також і Позитив. Адже українська співачка не так часто публікує на своїй сторінці спільні кадри з колегою.

"Нарешті фото з Льошею"

“Супер виступ, перебуваю в цьому готелі. Я в захваті! Спасибі"

"Ти занадто hoooooot"

“Надь, тобі дуже йде хвіст! Я просто кайфую"

"Ідеальна і сексуальна група"

“Просто бомба! Надя, ти сама досконалість"

"Рівень краси зашкалює"

"А я закохана в манікюр і колготки"

"Ви небезпечні, це безумовно"

Скріншот коментарів: instagram.com/nadyadorofeeva

Нагадаємо, до цього Надя Дорофєєва підкорила мережу фото з екс-дружиною і дітьми Потапа. Група знову виступала у Туреччині, куди також приїхала близька подруга Дорофєєвої - Ірина Горова з дітьми.

До речі, Володимир Дантес розсекретив пристрасть Наді Дорофєєвої - вона не може і дня прожити без чашечки ароматного латте.