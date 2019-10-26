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"У чоловіка шорти забрала?" Надя Дорофєєва розбурхала мережу фото "на межі"

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.10.2019 - 23:15
"У чоловіка шорти забрала?" Надя Дорофєєва розбурхала мережу фото "на межі"
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Дорофєєва захоплює шанувальників своїми сміливими образами

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно заворожила мережу атмосферних осіннім фото, здивувала шанувальників своїм новим образом. Новий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Артистка позує в чорних боксерських шортах, чорному топі і плащі такого ж кольору.

&quot;У чоловіка шорти забрала?&quot; Надя Дорофєєва розбурхала мережу фото &quot;на межі&quot;

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Своє фото Дорофєєва підписала просто: "на грані", чим спантеличила цікавих шанувальників, які запитують на межі чого вона?

Користувачі також залишили схвальні коментарі під цим знімком. Ось деякі з них.

  • На межі чого?
  • Шикарна;
  • Ти написала, що на межі. Ми завжди з тобою! Завжди тебе підтримаю!
  • Зайка, тримайся, ми з тобою. Найкраща, любимо тебе сильно!
  • Ти найкраща;
  • Ніби на ринг готуємося;
  • Красуня просто шик;
  • Будь-який лук на тобі автоматично стає ідеальним;
  • Вам треба більше відпочивати, ви велика трудяга.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що Дантес висловився з приводу можливого поповнення з Дорофєєвою у програмі "Зірковий шлях" в рубриці "Кава з перцем" на телеканалі "Україна".

Раніше ми писали про те, що довгонога Дорофєєва в рваних "кльошах" полонила зухвалим образом. Співачка позувала на тлі розкішного білого заміського будинку.

Надя Дорофєєва показала топ-7 своїх щоденних звичок (відео) "Ось як любить!" Дантес трепетно подякував Дорофєєій за новий старт
Новини України шоубизНадя Дорофеєва
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