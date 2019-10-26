"У чоловіка шорти забрала?" Надя Дорофєєва розбурхала мережу фото "на межі"

Дорофєєва захоплює шанувальників своїми сміливими образами
Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно заворожила мережу атмосферних осіннім фото, здивувала шанувальників своїм новим образом. Новий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Артистка позує в чорних боксерських шортах, чорному топі і плащі такого ж кольору.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Своє фото Дорофєєва підписала просто: "на грані", чим спантеличила цікавих шанувальників, які запитують на межі чого вона?
Користувачі також залишили схвальні коментарі під цим знімком. Ось деякі з них.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Дантес висловився з приводу можливого поповнення з Дорофєєвою у програмі "Зірковий шлях" в рубриці "Кава з перцем" на телеканалі "Україна".
Раніше ми писали про те, що довгонога Дорофєєва в рваних "кльошах" полонила зухвалим образом. Співачка позувала на тлі розкішного білого заміського будинку.