"Мавка": MARUV в мереживах і вінку вразила ніжним образом

Співачка заінтригувала незвичайним луком з нового кліпу
Співачка й екс-учасниця Танці з зірками 2019 MARUV - відома любителька епатажу і провокаційних образів, яка навіть вальс примудрилася станцювати у вбранні з латексу. Артистка регулярно демонструє відверті і зухвалі луки - наприклад, під час недавньої фотосесії вона перевтілилася в ... латексного зайчика! Однак на крайньому фото в своєму Instagram дівчина постала в зовсім іншому образі.
Анна Корсун (справжнє ім'я MARUV) відображена в білій мереживній сукні, сонцезахисних окулярах і вінку на голові. В цілому знімок вийшов дуже ніжним і жіночним - ніякого латексу або стрипів. Як повідомила зірка, це кадр зі зйомок нового кліпу, так що фанати завмерли в передчутті.
"Спойлер зі зйомок одного з кліпів альбому Hellcat Story", - написала під фото виконавиця.
Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)
Заінтриговані підписники залишили безліч захоплених відгуків, порівнявши Анну з Мавкою.
Скріншот коментарів (instagram.com/maruvofficial)
Нагадаємо, розкута MARUV спокусила зухвалим образом у шкірянці та ультракоротком міні.
Також MARUV поділилася ексклюзивними кадрами зі зйомок кліпу "Між нами". Вона постала перед шанувальниками в образі латексної гейші з червоним ірокезом в панчохах і масивних стрипах. Співачка поділилася своїм досягненням – за 2 місяці відео зібрало на YouTube понад 5 млн. переглядів!