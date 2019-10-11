ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У шкірянці та ультракоротком міні: розкута MARUV спокусила зухвалим образ

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.10.2019 - 22:34
У шкірянці та ультракоротком міні: розкута MARUV спокусила зухвалим образ
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка доповнила сміливий образ ефектними головними уборами

MARUV (Анна Корсун) вміє змусити говорити про себе – провокаційними виступами, сміливими заявами і зухвалим вбранням, причому, як на сцені, так і в повсякденному житті. І хоч за межами концертного майданчика вона віддає перевагу зручному одягу і спортивному стилю, її можна побачити також в екстравагантних аутфітах. Наприклад, під час недавньої фотосесії вона перевтілилася в ... летексну зайку! Так, у сторіз instagram зірка показала сміливий образ у короткому картатому міні з шортами та чорній шкірянці зі шнурівкою по боках.

На першому фото співачка зображена на студії за пультом. Вона злегка нахилилася над апаратурою так, що легко можна оцінити її довгі ноги і апетитні стегна. Із взуття вона обрала масивні напівчоботи на високому, але стійкому каблуці. В якості аксесуарів – головний убір і сонцезахисні окуляри.

На іншому кадрі Ганна приміряла трендовий капелюшок-канатье від українського дизайнера Руслана Багінського. Вона позувала в чорному гольфі і все тому ж картатому міні і екстравагантному взутті.

У шкірянці та ультракоротком міні: розкута MARUV спокусила зухвалим образ

У шкірянці та ультракоротком міні: розкута MARUV спокусила зухвалим образ

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нещодавно MARUV поділилася ексклюзивними кадрами зі зйомок кліпу "Між нами". Вона постала перед шанувальниками в образі латексної гейші з червоним ірокезом в панчохах і масивних стрипах. Співачка поділилася своїм досягненням – за 2 місяці відео зібрало на YouTube понад 5 млн. переглядів!

Раніше MARUV замилувала ефектними кадрами з чоловіком Олександром, зробленими з під час прогулянки по Відню. Зірка позувала на тлі визначних пам'яток в доволі екстравагантному вбранні.

"Коли я сплю": MARUV зворушила фото з турботливим чоловіком Не впізнати: у мережі з'явилися унікальні весільні фото MARUV
Новини України MARUV
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся