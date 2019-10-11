У шкірянці та ультракоротком міні: розкута MARUV спокусила зухвалим образ

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка доповнила сміливий образ ефектними головними уборами

MARUV (Анна Корсун) вміє змусити говорити про себе – провокаційними виступами, сміливими заявами і зухвалим вбранням, причому, як на сцені, так і в повсякденному житті. І хоч за межами концертного майданчика вона віддає перевагу зручному одягу і спортивному стилю, її можна побачити також в екстравагантних аутфітах. Наприклад, під час недавньої фотосесії вона перевтілилася в ... летексну зайку! Так, у сторіз instagram зірка показала сміливий образ у короткому картатому міні з шортами та чорній шкірянці зі шнурівкою по боках.

На першому фото співачка зображена на студії за пультом. Вона злегка нахилилася над апаратурою так, що легко можна оцінити її довгі ноги і апетитні стегна. Із взуття вона обрала масивні напівчоботи на високому, але стійкому каблуці. В якості аксесуарів – головний убір і сонцезахисні окуляри.

На іншому кадрі Ганна приміряла трендовий капелюшок-канатье від українського дизайнера Руслана Багінського. Вона позувала в чорному гольфі і все тому ж картатому міні і екстравагантному взутті.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Нещодавно MARUV поділилася ексклюзивними кадрами зі зйомок кліпу "Між нами". Вона постала перед шанувальниками в образі латексної гейші з червоним ірокезом в панчохах і масивних стрипах. Співачка поділилася своїм досягненням – за 2 місяці відео зібрало на YouTube понад 5 млн. переглядів!

Раніше MARUV замилувала ефектними кадрами з чоловіком Олександром, зробленими з під час прогулянки по Відню. Зірка позувала на тлі визначних пам'яток в доволі екстравагантному вбранні.