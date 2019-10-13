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"Мавка": MARUV в кружевах и венке поразила нежным образом

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Певица заинтриговала необычным луком из нового клипа

Певица и экс-участница Танцы со звездами 2019 MARUV - известная любительница эпатажа и провокационных образов, которая даже вальс умудрилась станцевать в наряде из латекса. Артистка регулярно демонстрирует откровенные и дерзкие луки - к примеру, во время недавней фотосессии она перевоплотилась в … латексную зайку! Однако на крайнем фото в своем Instagram девушка предстала в совсем другом образе.

Анна Корсун (настоящее имя MARUV) запечатлена в белом кружевном наряде, солнцезащитных очках и веночке на голове. В целом снимок получился очень нежным и женственным - никакого латекса или стрипов. Как сообщила звезда, это кадр со съемок нового клипа, так что фанаты замерли в предвкушении.

"Спойлер со съемок одного из клипов альбома Hellcat Story", - написала под фото исполнительница.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Заинтригованные подписчики оставили множество восхищенных отзывов, сравнив Анну с Мавкой.

  • Фигасе, мать, красотища какая же
  • Мавка!
  • воу воу,подайте мне мои солнцезащитные очки,ибо я ослепну от такого сияния
  • Ух ты, прелестный образ
  • Щира украïночка
  • Зима близкО
  • Просто шикарная
  • Неземная
  • Ух ты, прелестный образ
  • Это просто прекрасно
  • Нежная такая
  • Жду с нетерпением
  • Вы такая красивая и классная что я не могу оторвать глаза от фото

Скриншот комментариев (instagram.com/maruvofficial)

Напомним, раскрепощенная MARUV соблазнила дерзким образом в косухе и ультракоротком мини.

Также MARUV поделилась эксклюзивными кадрами со съемок клипа "Между нами". Она предстала перед поклонниками в образе латексной гейши с красным ирокезом в чулках и массивных стрипах. Певица поделилась своим достижением – за 2 месяца видео собрало на YouTube более 5 млн. просмотров!

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