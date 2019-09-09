"Тримай мене міцно": Різатдінова зізналася в почуттях до партнера по Танці з зірками 2019

Прохоров і Різатдінова (фото: instagram.com/sasha_prohor)

Анна записала звернення прямо перед виходом на паркет третього ефіру

Третій ефір Танців з зірками 2019 знову по-новому розкрив зоряних учасників, а також здивував результатами. Нагадаємо, що проект покинули Серьога і Аделіна. І це при тому, що за результатами голосування членів журі, вони набрали 20 балів і посіли 9 місце (з 13-ти). І все ж у проекті все вирішують глядачі!

Зате у проекті вже сформувалися свої фаворити, серед яких - Анна Різатдінова та Олександр Прохоров. До речі, в третьому ефірі пара знову посіла перше місце, отримавши від журі 28 балів (з 30-ти можливих).

Як зазвичай, перед початком танцю глядачам показали новий відео-щоденник української гімнастки. Зазначимо, що Анна пережила складний розрив з екс-депутатом Олександром Онищенком, від якого вона виховує сина Романа (з'явився на світ 12 листопада 2017 року). При цьому під час другого ефіру Анна підкреслила, що вона дійсно втомилася від активної уваги преси до її розлучення. Зараз у неї почався новий етап, і пов'язаний він з "Танцями".

Звичайно ж, ЗМІ та глядачів цікавили також відносини Анни з її партнером по шоу, танцюристом Олександром Прохоровим. При цьому раніше Різатдінова заінтригувала можливою романтикою з Прохоровим.

А ось під час третього ефіру Анна зробила несподіване зізнання. Вона зазначила, що знайшла у проекті Танці з зірками 2019 свого друга!

“Кот і Мішина знайшли один одного на цьому проекті. А я знайшла кращого друга! І це Саша! Я дуже хочу, щоб ти почув це саме зараз, коли виносять реквізит на наш танець. Будь ласка, тримай мене міцно", - зазначила Різатдінова перед виходом на паркет!

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Віденський вальс

На паркеті третього ефіру Танці з звзедами Різатдінова і Прохоров виконали віденський вальс. При цьому Франциско Гомес зазначив, що завжди чекає виступу пари! І віденський вальс змусив його закохатися в пару.

А ось Влад Яма сказав, що вальс був прекрасний. І все ж йому хочеться від Різатдінової трохи більшого! За словами Ями, Анні в танці потрібно позбавлятися від "гімнастичних звичок", наприклад, тримати плечі трохи нижче.

А ось Кухар наголосила, що це був самий вишуканий вальс! Як найтонше мереживо!

Результати голосування членів журі третього ефіру Танці з зірками 2019

Нагадаємо, раніше MARUV відверто розповіла про непросту школу життя. За словами співачки, вона починала в Харкові, де співала в стрипклубах і караоке-барах. При цьому в караоке можна було "отримати по обличчю" від п'яних клієнтів.