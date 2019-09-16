ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Гаряче, але не вульгарно: "брудні" танці Різатдінової і Прохорова підкорюють мережу

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.09.2019 - 11:56
Гаряче, але не вульгарно: "брудні" танці Різатдінової і Прохорова підкорюють мережу
Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Румба Різатдінової і Прохорова все ще обговорюється в мережі

Анна Різатдінова та її партнер Олександр Прохоров буквально "запалили" паркет четвертого ефіру Танці з зірками 2019, який гучно пройшов 15 вересня. Нагадаємо, що ефір був присвячений темі кохання. Адже у прямому ефірі відбулася церемонія одруження Катерини Кухар і Олександра Стоянова! Під вінець, встановлений в залі, прима-балерину вів телеведучий Юрій Горбунов, а допомагала йому проводити церемонію Тіна Кароль.

При цьому за підсумками четвертого ефіру однозначно "найгарячішим" номером став виступ Різатдінової і Прохорова. Пара виконала страсну у всіх сенсах Румбу, яку члени журі оцінили в максимум - 40 балів!

При цьому виступ української гімнастки і хореографа б'є рекорди. Нагадаємо, що у фіналі виступу Різатдінової і Прохорова на них лилася вода.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Румба – Танці з зірками 2019

При цьому на своїй сторінці в мережі instagram Різатдінова опубликувала фото, на якому зображений один з найбільш пристрасних моментів танцю.

Гаряче, але не вульгарно: &quot;брудні&quot; танці Різатдінової і Прохорова підкорюють мережу

Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Шанувальники гімнастки просто-таки засипали її захопленими коментарями і назвали "брудний танець" найкращим за всі чотири ефіри.

  • “Це було нереально. Найкращий танець за всі три сезони"
  • “У неї аж вія відклеїлася!!!! Брудні танці"
  • “Якщо б слово секс було людиною. То це була б ця пара. Зазвичай у мене багато слів. А тут пропали всі. Це було гаряче, але не вульгарно. Це був найкращий номер ефіру знову. Мої love, love, лавки. Я осліпла від такої краси. Після таких номерів хочеться подивитися 50 відтінків сірого тільки у вигляді хореографічної вистави"
  • "Ви найкращі і це факт"
  • “Дуже пристрасно, хочеться бачити вас до останнього ефіру в танцях! Ви найкращі! Моя фаворитка"
  • “Неймовірний номер. Як завжди на висоті! Вболіваю за вас"

Гаряче, але не вульгарно: &quot;брудні&quot; танці Різатдінової і Прохорова підкорюють мережу

Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova

Гаряче, але не вульгарно: &quot;брудні&quot; танці Різатдінової і Прохорова підкорюють мережу

Результат голосування членів журі, четвертий ефір Танці з зірками 2019

Нагадаємо, раніше Різатдінова зізналася в почуттях до партнера по Танці з зірками 2019. За словами гімнастки, вона знайшла на проекті справжнього друга.

"Покажу різну Аню": MARUV розсекретила сміливі плани на Танцях з зірками 2019 Відчувати опору: Різатдінова і Прохоров пояснили вибір композиції для третього ефіру Танці з зірками 2019
Новини України Танцы со звездамиАнна Ризатдинова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся