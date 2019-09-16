Гаряче, але не вульгарно: "брудні" танці Різатдінової і Прохорова підкорюють мережу

Румба Різатдінової і Прохорова все ще обговорюється в мережі
Анна Різатдінова та її партнер Олександр Прохоров буквально "запалили" паркет четвертого ефіру Танці з зірками 2019, який гучно пройшов 15 вересня. Нагадаємо, що ефір був присвячений темі кохання. Адже у прямому ефірі відбулася церемонія одруження Катерини Кухар і Олександра Стоянова! Під вінець, встановлений в залі, прима-балерину вів телеведучий Юрій Горбунов, а допомагала йому проводити церемонію Тіна Кароль.
При цьому за підсумками четвертого ефіру однозначно "найгарячішим" номером став виступ Різатдінової і Прохорова. Пара виконала страсну у всіх сенсах Румбу, яку члени журі оцінили в максимум - 40 балів!
При цьому виступ української гімнастки і хореографа б'є рекорди. Нагадаємо, що у фіналі виступу Різатдінової і Прохорова на них лилася вода.
Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Румба – Танці з зірками 2019
При цьому на своїй сторінці в мережі instagram Різатдінова опубликувала фото, на якому зображений один з найбільш пристрасних моментів танцю.
Фото: instagram.com/anna_rizatdinova
Шанувальники гімнастки просто-таки засипали її захопленими коментарями і назвали "брудний танець" найкращим за всі чотири ефіри.
Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova
Результат голосування членів журі, четвертий ефір Танці з зірками 2019
Нагадаємо, раніше Різатдінова зізналася в почуттях до партнера по Танці з зірками 2019. За словами гімнастки, вона знайшла на проекті справжнього друга.