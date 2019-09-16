Гаряче, але не вульгарно: "брудні" танці Різатдінової і Прохорова підкорюють мережу

Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Румба Різатдінової і Прохорова все ще обговорюється в мережі

Анна Різатдінова та її партнер Олександр Прохоров буквально "запалили" паркет четвертого ефіру Танці з зірками 2019, який гучно пройшов 15 вересня. Нагадаємо, що ефір був присвячений темі кохання. Адже у прямому ефірі відбулася церемонія одруження Катерини Кухар і Олександра Стоянова! Під вінець, встановлений в залі, прима-балерину вів телеведучий Юрій Горбунов, а допомагала йому проводити церемонію Тіна Кароль.

При цьому за підсумками четвертого ефіру однозначно "найгарячішим" номером став виступ Різатдінової і Прохорова. Пара виконала страсну у всіх сенсах Румбу, яку члени журі оцінили в максимум - 40 балів!

При цьому виступ української гімнастки і хореографа б'є рекорди. Нагадаємо, що у фіналі виступу Різатдінової і Прохорова на них лилася вода.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Румба – Танці з зірками 2019

При цьому на своїй сторінці в мережі instagram Різатдінова опубликувала фото, на якому зображений один з найбільш пристрасних моментів танцю.

Фото: instagram.com/anna_rizatdinova

Шанувальники гімнастки просто-таки засипали її захопленими коментарями і назвали "брудний танець" найкращим за всі чотири ефіри.

“Це було нереально. Найкращий танець за всі три сезони"

“У неї аж вія відклеїлася!!!! Брудні танці"

“Якщо б слово секс було людиною. То це була б ця пара. Зазвичай у мене багато слів. А тут пропали всі. Це було гаряче, але не вульгарно. Це був найкращий номер ефіру знову. Мої love, love, лавки. Я осліпла від такої краси. Після таких номерів хочеться подивитися 50 відтінків сірого тільки у вигляді хореографічної вистави"

"Ви найкращі і це факт"

“Дуже пристрасно, хочеться бачити вас до останнього ефіру в танцях! Ви найкращі! Моя фаворитка"

“Неймовірний номер. Як завжди на висоті! Вболіваю за вас"

Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova

Результат голосування членів журі, четвертий ефір Танці з зірками 2019

Нагадаємо, раніше Різатдінова зізналася в почуттях до партнера по Танці з зірками 2019. За словами гімнастки, вона знайшла на проекті справжнього друга.