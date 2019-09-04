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Гімнастика з зірками: Анна Різатдінова здивувала незвичайною репетицією до Танці з зірками 2019

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.09.2019 - 13:56
Гімнастика з зірками: Анна Різатдінова здивувала незвичайною репетицією до Танці з зірками 2019
Анна Різатдінова (фото: Ростислав Ріпка)

Прохоров намагається повторити гімнастичні рухи

Анна Різатдінова, схоже, проводить чи не добу в залі. Українська гімнастка відточує майстерність танцю і готується до чергового ефіру шоу Танці з зірками 2019. Відзначимо, що в цю неділю, 8 вересня, відбудеться вже третій ефір "Танців". А це означає, що проект покине ще одна пара. Незважаючи на труднощі (на другому ефірі Анна танцювала з болем у ребрах), спортсменка і далі планує утримувати лідерство. Тому наполегливо тренується і відточує кожний новий рух.

Нагадаємо, що під час першого ефіру (25 серпня) пара Різатдінова-Прохоров зайняли перше місце, згідно голосування членів журі. Під час другого ефіру (1 вересня) вони зайняли друге місце, виконавши фрістайл.

Яким буде танець третього ефіру, поки що невідомо. На своїй сторінці в мережі instagram Анна опублікувала веселе відео з репетиційного залу. При цьому Різатдінова і Прохоров не танцюють, а займаються гімнастикою!

В кадрі бачимо Анну з гімнастичним м'ячем та булавами. При цьому танцюрист Олександр Прохоров намагається повторити кілька складних елементів.

"Гімнастика з зірками", - жартома коментує тренування Прохоров. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Звичайно, поки що невідомо - чи буде такий елемент задіяний під час їх танцю в прямому ефірі. Або ж пара вирішила просто "подуріти". Про все стане відомо тільки 8 вересня, о 21:00.

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров – Фрістайл – Танці з зірками 2019 (другий ефір 1 вересня)

Нагадаємо, раніше Олег Винник зробив Різатдіновій привабливу пропозицію на Танцях з зірками. Співак запропонував спортсменці приєднатися до його шоу.

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Новини України Танцы со звездамиАнна Ризатдинова
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