Маша Єфросиніна поділилася секретами ідеальної фігури після свят

Відео: (youtube.com/Маша Єфросиніна)

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як зберегти свою фігуру після новорічних свят. Своїми секретами стрункості знаменитість поділилася у своїй "Пятерочке". Анонс відео ведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram, де в більш короткій версії розповіла головний секрет.

Маша Єфросиніна розповіла, що секрет стрункості у великій кількості рідини і маленьких порціях.

"Оскільки особисто я вже четвертий день проводжу за святковим столом або столами, то мене врятує лише диво. Але раптом ви люди свідомі чи ваші щоки вже несвідомо підпирають очі, то вам терміново дивитися тепленьку #мояПятерочка", — пише під відео телеведуча.

Скріншот поста облікового запису instagram.com/mashaefrosinina

Перед застіллям важливо щільно поснідати і пообідати, щоб не зірватися і не з'їсти зайвого. У ролику телеведуча розповіла, що перед тим як сідати за стіл важливо випити 0,5 літра води. Крім того, на думку Ефорсиніної потрібно перед і після застілля випити дієві сорбенти — вони знизять інтоксикацію організму і негативний вплив алкоголю та шкідливої їжі. Знаменитість радить побільше гуляти на свіжому повітрі, особливо під час свят. Головна порада — віддавати перевагу овочам, а не жирній, копченій або солодкій їжі.

Відео: (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що раніше Єфросиніна з Притулою повеселилися в Карпатах.

Раніше ми писали, що Єфросиніна розвеселила мережу запальними танцями з сином.

До речі, раніше телеведуча розбурхала мережу іронічним фото.

Відео: РБК-Україна