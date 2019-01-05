ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Маша Єфросиніна поділилася секретами ідеальної фігури після свят

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.01.2019 - 18:03

Відео: (youtube.com/Маша Єфросиніна)

Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, як зберегти свою фігуру після новорічних свят. Своїми секретами стрункості знаменитість поділилася у своїй "Пятерочке". Анонс відео ведуча опублікувала на своїй сторінці в Instagram, де в більш короткій версії розповіла головний секрет.

Маша Єфросиніна розповіла, що секрет стрункості у великій кількості рідини і  маленьких порціях.

"Оскільки особисто я вже четвертий день проводжу за святковим столом або столами, то мене врятує лише диво. Але раптом ви люди свідомі чи ваші щоки вже несвідомо підпирають очі, то вам терміново дивитися тепленьку #мояПятерочка", — пише під відео телеведуча.

Маша Єфросиніна поділилася секретами ідеальної фігури після свят

Скріншот поста облікового запису instagram.com/mashaefrosinina

Перед застіллям важливо щільно поснідати і пообідати, щоб не зірватися і не з'їсти зайвого. У ролику телеведуча розповіла, що перед тим як сідати за стіл важливо випити 0,5 літра води. Крім того, на думку Ефорсиніної потрібно перед і після застілля випити дієві сорбенти — вони знизять інтоксикацію організму і негативний вплив алкоголю та шкідливої їжі. Знаменитість радить побільше гуляти на свіжому повітрі, особливо під час свят. Головна порада — віддавати перевагу овочам, а не жирній, копченій або солодкій їжі.

Відео: (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що раніше Єфросиніна з Притулою повеселилися в Карпатах.

Раніше ми писали, що Єфросиніна розвеселила мережу запальними танцями з сином.

До речі, раніше телеведуча розбурхала мережу іронічним фото.

Відео: РБК-Україна

Як перестати їсти після вечері: поради, які працюють Плануємо своє схуднення: 7 основних кроків
Новини України Маша Єфросинінаправильное питаниесхуднення
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся