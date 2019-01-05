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Маша Ефросинина поделилась секретами идеальной фигуры после праздников

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.01.2019 - 18:03

Видео: (youtube.com/Маша Ефросинина)

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как сохранить свою фигуру после новогодних праздников. Своими секретами стройности знаменитость поделилась в своей "Пятерочке". Анонс видео ведущая опубликовала на своей странице в Instagram, где в более короткой версии рассказала главный секрет.

Маша Ефросинина рассказала, что секретом стройности является обильное питье и кушать маленькими порциями.

"Поскольку лично я уже четвертый день провожу за праздничным столом или столами, то меня спасет только чудо. Но вдруг вы люди сознательные или ваши щеки уже несознательно подпирают глаза, то вам срочно смотреть тепленькую #мояПятерочка", — пишет под видео телеведущая.

Маша Ефросинина поделилась секретами идеальной фигуры после праздников

Скриншот поста аккаунта instagram.com/mashaefrosinina

Перед застольем важно плотно позавтракать и пообедать, чтоб не сорваться и не съесть лишнего. В ролике телеведущая рассказала, что перед тем как садиться за стол важно выпить 0,5 литра воды. Кроме того, по мнению Ефорсининой нужно перед и после застолья выпить действенные сорбенты — они снизят интоксикацию организма и негативное влияние алкоголя и вредной пищи. Знаменитость советует побольше гулять на свежем воздухе, особенно во время праздников. Главный совет — отдавать предпочтение овощам, а не жирной, копченой или сладкой пище.

Видео: (instagram.com/mashaefrosinina)

Напомним, что ранее Ефросинина с Притулой повеселились в Карпатах.

Ранее мы писали, что Ефросинина развеселила сеть зажигательными танцами с сыном.

Кстати, ранее телеведущая взбудоражила сеть ироничным фото.

Видео: РБК-Украина

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