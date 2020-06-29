ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

MARUV в пікантному купальнику погралася в басейні з ефектними подружками

Lite » Новини шоу-бізнесу 29.06.2020 - 21:25
MARUV в пікантному купальнику погралася в басейні з ефектними подружками
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

MARUV порадувала своїх шанувальників новим пікантним знімком

MARUV (Анна Корсун) продовжує епатувати публіку. Співачка часто змінювала колір волосся і досить довго була блондинкою, але нещодавно знову повернулася до каре і звичного для шанувальників чорного кольору волосся. Вона любить показувати сміливі вбрання, і в цей раз порадувала своїх шанувальників новою фотографією в басейні.

При цьому на знімку видно не тільки популярну артистку, але і її подружок-танцівниць. Дівчата сидять на великому гумовому матраці, і попереду їх розташувалася MARUV в чорному купальнику і світлому капелюсі. Нове фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

MARUV в пікантному купальнику погралася в басейні з ефектними подружками

MARUV на відпочинку (фото: instagram.com/maruvofficial)

Користувачі мережі моментально прокоментували фото співачки.

  • Красиві, як лебеді;
  • Сильні жінки;
  • Анна, красуні-дівчата;
  • Ти така красива;
  • Сонце привернуло русалок;
  • Вогонь;
  • Браво;
  • Прекрасні, як захід!
  • Кращі. Марув, моя мрія, щоб ви приїхали в Бердянськ з концертом, хочеться побачити і почути вас наживо і сфоткатися з вами.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що епатажна MARUV влаштувала пікантний фотосет прямо на балконі. Співачка одягла яскраво-червоний "грайливий" костюм з ременями, кільцями і прозорими панчохами з "маскою" зайчика на голові.

Раніше MARUV повністю оголила груди. При цьому у її фанатів відняло дар мови.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler

Теги Новини України шоубизMARUV
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся