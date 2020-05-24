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MARUV повністю оголила груди: у фанатів відняло дар мови

Lite » Стиль життя 24.05.2020 - 20:13
MARUV повністю оголила груди: у фанатів відняло дар мови
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Співачка MARUV похвалилася витонченою фігурою перед фанатами

Українська топ-виконавиця MARUV опублікувала у своєму профілі в соціальній мережі Instagram провокаційне фото. На знімку дівчина зображена практично голою. Шанувальники амбівалентно відреагували на таку відверту фотографію артистки.

У своєму профілі в Instagram співачка MARUV вирішила звернути увагу на швидкий вихід своєї нової пісні та кліпу відвертим знімком. На фотографії MARUV повністю оголила груди, залишившись тільки в нижній частині спідньої білизни.

"Бодіарт для мого нового кліпу на пісню #IWantYou. Скоро нова пісня та кліп на всіх просторах інтернету", - підписала фотографію артистка.

У мережі нова фотографія Анни Корсун (справжнє ім'я співачки) викликала справжній ажіотаж.

  • Вау!
  • Magic.
  • Ого...
  • Краса та яка. Скоріше б вже, чекаю новий трек.
  • Просто шик.
  • Добра... немає слів.
  • Аня красуня, їй точно личить чорний колір волосся.
  • Просто суперсексі.
  • Дуже красива, як завжди.

Нагадаємо, що раніше зухвала MARUV в прозорих колготах засвітила апетитні округлості. Співачка все частіше публікує пікантні фото зі своїх фотосетів, чим викликає вибухову хвилю бурхливих обговорень. З грайливим розовим волоссям Барбі вона легко перевтілюється в ефектну майстерну спокусницю в панчохах і рюшах.

Також ми писали, що MARUV застрягла в Росії через карантин та емоційно розкритикувала українське консульство, яке нібито навмисне не надало їй необхідну допомогу для повернення додому.

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Автор: Марія Бойко

Теги Новини України InstagramMARUV
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