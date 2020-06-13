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Нова сила зайки! Епатажна MARUV влаштувала пікантний фотосет прямо на балконі

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.06.2020 - 23:47
Нова сила зайки! Епатажна MARUV влаштувала пікантний фотосет прямо на балконі
MARUV (Фото: facebook.com/MaruvOfficial)

MARUV не перестає вражати фанів сміливими експериментами з образами

MARUV обожнює влаштовувати "гарячі" фотосесії в епатажних зухвалих образах і відвертих вбраннях. Українська топ-виконавиця зовсім нещодавно приголомшила фанів пікантними знімками практично без одягу, але і цього разу артистка змогла здивувати шанувальників.

Анна Корсун в яскраво-червоному "грайливому" костюмі з ременями, кільцями та прозорими панчохами з "маскою" зайчика на голові вийшла на балкон звичайної багатоповерхівки та позувала на камеру. Дівчина зовсім відмовилася від макіяжу, і блищала у всій своїй натуральній красі.

Знімки співачка опублікувала у своєму Instagram і викликала у підписників вельми суперечливі коменти - одні побачили в кадрах сміливі експерименти, а інші не схвалили вибір локації, розкритикували реалістичність побуту із порепаним кахлем і далі в тому ж дусі.

"Новий погляд на літні концерти!" - підписала MARUV кадри, тим самим заінтригувавши фанів низкою майбутніх виступів.

Нова сила зайки! Епатажна MARUV влаштувала пікантний фотосет прямо на балконіНова сила зайки! Епатажна MARUV влаштувала пікантний фотосет прямо на балконі

MARUV влаштувала пікантний фотосет на балконі (Фото: instagram.com/maruvofficial)

Підписники артистки в мережі зізнаються, що мріють про таку сусідку, і розхвалюють сміливість та красу MARUV.

  • Кайф і все справжнє натуральне!
  • Тримайте мене семеро...
  • Святі пінгвінчікі
  • Гарна фігурка
  • Нова сила зайки!
  • Червоний заєць зі спального району!
  • Очманіти! Мрія мати таку сусідку
  • MARUV - взагалі дуже класно, у тебе завжди такий класний одяг і завжди класні фотки
  • Тащуся з твоїх фото, ти дивний!
  • Яка ти красива!

Нова сила зайки! Епатажна MARUV влаштувала пікантний фотосет прямо на балконі

Фото: скрін коментарів instagram.com/maruvofficial

Раніше ми писали про те, що спокуслива MARUV напередодні виходу свого нового кліпу показала, як її душить поліцейський.

Додамо також, що нещодавно зухвала MARUV в прозорих колготах засвітила апетитні округлості.

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Автор: Styler

Теги Новини України новости шоу-бизнесаMARUV
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