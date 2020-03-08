MARUV в панчохах і рожевому міні звернулася до всіх "кішечок"

Співачка MARUV привітала своїх шанувальниць з 8 березня
MARUV продовжує епатувати публіку і в новому образі Барбі, яким вона нещодавно збентежила своїх фоловерів, привітала шанувальниць з Міжнародним жіночим днем на своїй сторінці в Instagram.
Популярна українська співачка MARUV також опублікувала нову фотографію, на якій вся в рожевому сидить на рожевому тлі.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
"З 8 березня кішечки. Нехай у нас буде все і нам за це нічого не буде", - написала артистка.
Користувачі мережі також прокоментували її привітання.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що MARUV розповіла про мрію, що збулася. У артистки виповнилося одне з давніх бажань - в її будинку з'явилася окрема кімната-гардероб. MARUV відразу ж поділилася своєю радістю і показала свій "рай модниці".
Раніше повідомлялося про те, що MARUV блиснула апетитними сідницями серед джунглів на відвертих фото. Відверті кадри в купальнику і накидці з "леопардовим" принтом були зроблені під час недавнього відпочинку на Балі, куди MARUV вирушила з чоловіком Олександром і друзями.