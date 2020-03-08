MARUV в панчохах і рожевому міні звернулася до всіх "кішечок"

MARUV продовжує епатувати публіку і в новому образі Барбі, яким вона нещодавно збентежила своїх фоловерів, привітала шанувальниць з Міжнародним жіночим днем на своїй сторінці в Instagram.

Популярна українська співачка MARUV також опублікувала нову фотографію, на якій вся в рожевому сидить на рожевому тлі.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

"З 8 березня кішечки. Нехай у нас буде все і нам за це нічого не буде", - написала артистка.

Користувачі мережі також прокоментували її привітання.

Ого, вогонь;

І тебе крихітка з 8 березня. Успіхів, щастя і любові;

Від усієї душі і серця вітаю дуже красиву, сексуальну дівчину c святом весни і дівчат!

І тебе, Ганнуся з 8 березня. Ми гуляємо по Стамбулу в машині з твоїми піснями. І наші дівчата махають нам, чути же, що свої їдуть;

І тебе зі святом, дорога;

З святом!!

З 8 березня сонечко.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що MARUV розповіла про мрію, що збулася. У артистки виповнилося одне з давніх бажань - в її будинку з'явилася окрема кімната-гардероб. MARUV відразу ж поділилася своєю радістю і показала свій "рай модниці".

Раніше повідомлялося про те, що MARUV блиснула апетитними сідницями серед джунглів на відвертих фото. Відверті кадри в купальнику і накидці з "леопардовим" принтом були зроблені під час недавнього відпочинку на Балі, куди MARUV вирушила з чоловіком Олександром і друзями.