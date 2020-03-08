MARUV в чулках и розовом мини обратилась ко всем "кошечкам"

Певица MARUV поздравила своих поклонниц с 8 марта
MARUV продолжает эпатировать публику и в новом образе Барби, которым она недавно обескуражила своих фоловеров, поздравила поклонниц с Международным женским днем на своей странице в Instagram.
Популярная украинская певица MARUV также опубликовала новую фотографию, на которой вся в розовом сидит на розовом фоне.
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
"С 8 марта кошечки. Пусть у нас будет все и нам за это ничего не будет", - написала артистка.
Пользователи сети также прокомментировали ее поздравление.
Скриншоты с Instagram
Напомним, что MARUV рассказала о сбывшейся мечте. У артистки исполнилось одно из ее давних желаний - в ее доме появилась отдельная комната-гардероб. MARUV сразу же поделилась своей радостью и показала свой "рай модницы".
Ранее сообщалось о том, что MARUV сверкнула аппетитными ягодицами среди джунглей на откровенных фото. Откровенные кадры в купальнике и накидке с "леопардовым" принтом были сделаны во время недавнего отдыха на Бали, куда MARUV отправилась с мужем Александром и друзьями.