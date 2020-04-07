Тренди карантину: Леся Нікітюк не може вирішити, в якому луці піти за хлібом

Теледіва попросила шанувальників допомогти їй визначитися з нарядом
Леся Нікітюк проводить карантин у рідному Хмельницькому, де розважається, як може. Дуже пожвавив і оживив її самоізоляцію несподіваний дзвінок від кумира Джареда Лето, з яким телеведучій вдалося трохи поговорити в прямому ефірі. Леді Ле ніяк не може забути про цю радісну подію і навіть веселить мережу кумедними відеомонтажами їх з американським актором "флірту". Крім того, вона викладає ефектні кадри з недавніх фотосесій, розбурхуючи уяву фанів.
Але їсти треба навіть зіркам, так що Леся зібралася сходити в магазин за хлібом. Зірка склала собі два "карантинних" образи за всіма останніми правилами, які включають в себе обов'язкову маску на обличчі. Однак не змогла вибрати, в якому ж з них відправитися "в люди" і звернулася за допомогою до підписників свого Instagram.
Отже, у першому варіанті Нікітюк приміряла спокусливий total pink лук - шовкове плаття-ночнушку з відвертим декольте і маскою в тон. Другий наряд більш практичний - на цей раз Леся постала у всьому чорному: водолазці, гумових рукавичках і темних окулярах. А замість маски весела ведуча одягла на голову лижну балаклаву!
"У чому краще вийти за хлібом??? 1/2?" - поцікавилася Леді Ле у шанувальників.
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Фолловери оцінили почуття гумору ведучої і залишили їй чимало дотепних коментарів, деякі порадили запитати у Джареда.
Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)
Нагадаємо, що зваблива Леся Нікітюк похвалилася плоским животиком в бежевому топі в серії еротичних знімків.