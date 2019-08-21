"Мамині гени": Оля Полякова похвалилася артистичністю молодшої доньки (відео)

Шанувальники відзначили, що Аліса росте справжньою артисткою
Відома українська співачка Оля Полякова - щаслива мама двох доньок. Старша, 14-річна Маша зовні дуже схожа на маму, до того ж вже веде власний блог і активно спілкується з підписниками, а ось семирічну Алісу прихильники бачать не так вже часто. Однак іноді артистка все ж радує фанатів новинами з життя дівчинки.
Так, Оля опублікувала в Instagram веселе відео з молодшою донею, на якій та демонструє свої артистичні здібності. В кадрі грає пісня Вітні Х'юстон "I will always love you', а Аліса зображує, ніби співає її, широко відкриваючи рот і відмінно відіграючи емоції. Дівчинка одягнена в домашній одяг, а за нею можна розгледіти ванну.
"Ранкова распевка, для Вас мої Королеви)))) #молодавовчиця", - з гумором прокоментувала Полякова.
Відео: молодша дочка Олі Полякової Аліса (instagram.com/polyakovamusic)
Підписникии не змогли пройти повз і почали активно коментувати смішне відео. Багато відзначили, що Аліса росте справжньою артисткою і цим явно пішла в маму.
Нагадаємо, старша донька Олі Полякової Маша влаштувала з мамою "битву" купальників. Шанувальники похвалили фігуру дівчинки і відзначили, що вона дуже схожа на зіркову маму.
Раніше співачка Оля Полякова показала зоряне тренування зі своїми доньками. Знаменитість зізналася, що працювати над своїми фігурами дівчатам доводиться досить багато.