"Мамині гени": Оля Полякова похвалилася артистичністю молодшої доньки (відео)

Відома українська співачка Оля Полякова - щаслива мама двох доньок. Старша, 14-річна Маша зовні дуже схожа на маму, до того ж вже веде власний блог і активно спілкується з підписниками, а ось семирічну Алісу прихильники бачать не так вже часто. Однак іноді артистка все ж радує фанатів новинами з життя дівчинки.

Так, Оля опублікувала в Instagram веселе відео з молодшою донею, на якій та демонструє свої артистичні здібності. В кадрі грає пісня Вітні Х'юстон "I will always love you', а Аліса зображує, ніби співає її, широко відкриваючи рот і відмінно відіграючи емоції. Дівчинка одягнена в домашній одяг, а за нею можна розгледіти ванну.

"Ранкова распевка, для Вас мої Королеви)))) #молодавовчиця", - з гумором прокоментувала Полякова.

Відео: молодша дочка Олі Полякової Аліса (instagram.com/polyakovamusic)

Підписникии не змогли пройти повз і почали активно коментувати смішне відео. Багато відзначили, що Аліса росте справжньою артисткою і цим явно пішла в маму.

Це дуже смішно. Вона всю енергію пісні Хюстон спробувала виразити мімікою. Артистична дівчинка

Хоч і старша -зовнішньо ваша копія, але своєю харизмою ви явно нагородили молодшу

Дівчинка-позитив) Просто шикарна

Оля бережись ))) з'явилася конкурентка!)

Це дівчинка актриса у неї є потенціал у Шоубізі. Мамині гени і цим все сказано

Молодець! Сміливо! Пішли нафіг ,кому не подобається... Розвинена, безкомплексная дівчинка!

Очаровашка! Вся в Матір! Гени пальцем не задавишь!!!!

Боже, яка вона гарна і позитивна

Талант. Безумовно, харизма мамина)

Скріншот комментариеа (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, старша донька Олі Полякової Маша влаштувала з мамою "битву" купальників. Шанувальники похвалили фігуру дівчинки і відзначили, що вона дуже схожа на зіркову маму.

Раніше співачка Оля Полякова показала зоряне тренування зі своїми доньками. Знаменитість зізналася, що працювати над своїми фігурами дівчатам доводиться досить багато.