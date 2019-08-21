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"Мамині гени": Оля Полякова похвалилася артистичністю молодшої доньки (відео)

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Шанувальники відзначили, що Аліса росте справжньою артисткою

Відома українська співачка Оля Полякова - щаслива мама двох доньок. Старша, 14-річна Маша зовні дуже схожа на маму, до того ж вже веде власний блог і активно спілкується з підписниками, а ось семирічну Алісу прихильники бачать не так вже часто. Однак іноді артистка все ж радує фанатів новинами з життя дівчинки.

Так, Оля опублікувала в Instagram веселе відео з молодшою донею, на якій та демонструє свої артистичні здібності. В кадрі грає пісня Вітні Х'юстон "I will always love you', а Аліса зображує, ніби співає її, широко відкриваючи рот і відмінно відіграючи емоції. Дівчинка одягнена в домашній одяг, а за нею можна розгледіти ванну.

"Ранкова распевка, для Вас мої Королеви)))) #молодавовчиця", - з гумором прокоментувала Полякова.

Відео: молодша дочка Олі Полякової Аліса (instagram.com/polyakovamusic)

Підписникии не змогли пройти повз і почали активно коментувати смішне відео. Багато відзначили, що Аліса росте справжньою артисткою і цим явно пішла в маму.

  • Це дуже смішно. Вона всю енергію пісні Хюстон спробувала виразити мімікою. Артистична дівчинка
  • Хоч і старша -зовнішньо ваша копія, але своєю харизмою ви явно нагородили молодшу
  • Дівчинка-позитив) Просто шикарна
  • Оля бережись ))) з'явилася конкурентка!)
  • Це дівчинка актриса у неї є потенціал у Шоубізі. Мамині гени і цим все сказано
  • Молодець! Сміливо! Пішли нафіг ,кому не подобається... Розвинена, безкомплексная дівчинка!
  • Очаровашка! Вся в Матір! Гени пальцем не задавишь!!!!
  • Боже, яка вона гарна і позитивна
  • Талант. Безумовно, харизма мамина)

Скріншот комментариеа (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, старша донька Олі Полякової Маша влаштувала з мамою "битву" купальників. Шанувальники похвалили фігуру дівчинки і відзначили, що вона дуже схожа на зіркову маму.

Раніше співачка Оля Полякова показала зоряне тренування зі своїми доньками. Знаменитість зізналася, що працювати над своїми фігурами дівчатам доводиться досить багато.

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