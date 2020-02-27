Мамині дочки: Кім Кардашян показала, як проводить час зі своїми малятами

Кім Кардашьян та Чикаго (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка демонструє материнську турботу

Кім Кардашьян – вічно зайнята бізнесвумен, юрист, модель і просто світська левиця, яка при цьому встигає приділяти увагу своїм чотирьом дітям. На її сторінці в Instagram поруч з гламурними зйомками для глянця повсякчас з'являються кумедні ролики і милі домашні фото з дітьми.

Кім і Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Цього разу знаменита мама показала кадри зі своїх буднів разом з дочками. 6-річну Норт Кім відправила в школу. Вони позують для селфі на тлі зеленої галявини: Кім посилає в камеру повітряний поцілунок, а дівчинка мило посміхається. Обидві вони виглядають неймовірно щасливими. "Вона стає схожа на тебе з кожним днем все більше!", – не можуть стримати слів захоплення шанувальники.

Чикаго обожнює собак (фото: instagram.com/kimkardashian)

На другій серії кадрів позує молодша Чикаго, якій в січні виповнилося 2 роки. Малятко сфотографоване разом з величезним золотистим ретривером. Дівчинка, одягнена в чорно-білий спортивний костюм і масивні кросівки, виглядає чарівно. "Моя Чі – любителька собак", – написала розчулена Кім. "Ох, вона виглядає такою щасливою!", "Вона така гарненька", – пишуть фолловери зірки.

Обидва фото набрали понад мільйон лайків і тисячі коментарів. Що не дивно – більшість шанувальників 39-річної діви обожнюють саме такий контент в її мікроблозі.

Кім у своїй вбиральні (фото: instagram.com/kimkardashian)

Також Кім показала чергове селфі зі святая святих – своєї вбиральні. Зірка позує у спокусливому образі: кроп-топі і яскраво-блакитних штанях з латексу, а доповнили лук зав'язаний на талії светр. На тлі ж видно ряди різноманітних речей: витончених суконь, блискучих вечірніх нарядів, барвистих літніх... Сама знаменитість зробила яскравий макіяж і стильну укладку. Так що явно зібралася на чергову зустріч чи прогулянку.