Спокусливі байкерши: Кім Кардашьян, Шер і Наомі Кемпбелл знялися у відвертій фотосесії

Кім Кардашьян і Шер (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірки вперше знялися разом

Кім Кардашьян, Шер і Наомі Кемпбелл в який раз здивували світ. Вони знялися у спільній провокаційній фотосесії для видання CR Fashion Book. Чорно-біла зйомка проходила в Лос-Анджелесі і була стилізована під ретро. 39-річна Кім, 73-річна Шер і 49-річна Наомі постали в образах спокусливих і зухвалих байкерш з пишними начосом і виразними стрілками.

Всі три красуні були одягнені в чорні костюми. Кім з'явилася на сторінках номера в облягаючих штанях і топі з відкритими плечима і відвертим декольте. Образ Шер склали шкіряні штани і косуха, а також чоботи на високих підборах. А вічно молода Наомі блищить в спокусливому плащі і піджаку, під яким видно спідню білизну. Авторами знімків став модний дует фотографів, Мерт і Маркус.

Нова зйомка зірок (фото: instagram.com/crfashionbook)

«Шер, Наомі, Кім. Три ікони, які ніколи не зустрічалися, об'єднуються в 16-му виданні CR Fashion Book, присвяченому силі... Ці три діячі культури утворюють ідеальну банду фентезі-байкерів і розповідають про те, як можна застосувати владу, використовуючи свої голоси і платформи, щоб відстоювати інтереси потребуючих».

Кім залишилася задоволена роботою (фото: instagram.com/crfashionbook)

В інтерв'ю всі три зірки розповіли масу цікавих речей про себе і свою діяльность. Так, Шер зізналася, що здивована своєю популярностю у молодшого покоління. «Чесно кажучи, я такого не очікувала. Коли я виходжу на сцену, у залі бачу людей різних поколінь: від мала до велика. Це дійсно щось особливе. Я знаю, що роблю людей щасливими, і вважаю, що це мій дар», – зізнається співачка.

Шер виглядає просто приголомшливо! (фото: instagram.com/crfashionbook)

Кім і зовсім залишилася щаслива від такої колаборації. Справа в тому, то вона – віддана і давня прихильниця Шер, яка не пропускає її концерти. За словами Кім, вона рада, що у них з Шер спільні корені. «Ціла обкладинка з @Cher!!! Тепер ви знаєте, що Шер – моя ікона стилю життя, тому знімати це було мрією! (Моя інша ікона стилю @naomi теж була на знімальному майданчику!!!) Що це за життя! Так рада поділитися з вами, друзі, цими обкладинками @crfashionbook!», – написала захоплена зірка в своєму мікроблозі.

Наомі, як завжди, чарівна (фото: instagram.com/crfashionbook)