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Напівоголена на машині: Кім Кардашян показала досконале тіло в пікантній зйомці

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.02.2020 - 22:35
Напівоголена на машині: Кім Кардашян показала досконале тіло в пікантній зйомці
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Зірка представила нову колекцію

Кім Кардашьян представила нову рекламну кампанію свого бренду Skims, де, як і зазвичай, виступила і моделлю. Лінія буде називатися Naked і включає в себе спокусливі предмети нижньої білизни в різних відтінках. Зрозуміло, ніхто не зміг би краще показати всю її пікантність, ніж сама Кім.

39-річна зірка для демонстрації лінії вибрала комплект нюдового відтінку – трусики з високою посадкою і бюстгальтер. Доповнили її образ черевики в тон комплекту і розкішна укладка. Скоріше за все, красуня знову приміряла перуку, так як волосся Кім в цього разу більш світлого відтінку і набагато довше звичайного.

Напівоголена на машині: Кім Кардашян показала досконале тіло в пікантній зйомціКім в новій зйомці (фото: instagram.com/kimkardashian)

Образ вийшов досить звабливим навіть для Кім. Вона позує, сидячи на машині посеред пустелі. Поза інстадиви допомогла продемонструвати всі достоїнства її фігури: пишні груди і стегна, тонку талію й стрункі ноги.

«Я так рада оголосити про колекцію @skims Naked! Розкішна колекція інтимних речей з інноваційним дизайном і якісними тканинами...», – написала захоплена знаменитість. А у відповідь їй посипалися захоплення і компліменти. Що ж, напевно чергове творіння Кім чекає грандіозний успіх.

Напівоголена на машині: Кім Кардашян показала досконале тіло в пікантній зйомціКім сама рекламує свої новинки (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, в перервах між своїми проектами Кім встигає виконувати обов'язки ідеальної мами. Днями вона продемонструвала веселе відео, де виконує зі старшою дочкою – стильним малятком Норт – запальний танець. «Кліп», який зірка записала і запостила в кілька соцмереж, підкорив її пофлідовувачів, набравши рекордну кількість переглядів – понад 10 мільйонів. В умінні тримати увагу публіки Кім точно не відмовиш!

Кім Кардашьян блиснула стрункими ногами і нижньою білизною в спідниці з екстремальним розрізом Королева сердець: 5 кращих варіантів макіяжу на День всіх закоханих з червоних доріжок
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