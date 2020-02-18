Всім би таку маму: Кім Кардашьян повеселила домашнім відео з донькою

Кім Кардашьян з донькою Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Кім з радістю подурачилась зі старшою донькою

Кім Кардашьян давно встигла зарекомендувати себе як досить примхлива світська левиця. 39-річна "королева вечірок" і зірка всесвітньо відомого реаліті-шоу про сімейство Кардашьян вже звикла дивувати публіку відвертими нарядами, а також пікантними фотосесіями. Проте останнім часом Кім все частіше згадує про те, що вона також мама чотирьох дітей. Світська діва стала набагато більш активно проводити час з дітками, про що також поспішає похвалитися в своєму мікро-блозі в мережі instagram.

На днях Кім та її старша донька 6-річна Норт підкорили шанувальників "творчим дуетом". Зоряна мама і її донька записали міні-кліп" під пісню Bomba Estéreo "To My Love" (Tainy Remix). Зазначається, що таким ось чином відбувся дебют Кім та її дочки в популярній сьогодні мережі Tik Tok.

Кумедне відео Кардашьян також опублікувала на своїй Instagram-сторінці, щоб якомога більше шанувальників змогли побачити його. Зоряна мама і її дочка виконують різні узгоджені танцювальні рухи. Фільтр, який вони використовували, "затроїв" їх, роблячи нову появу ще більш ефектною.

Відео: instagram.com/kimkardashian

Друзі Кім поспішили залишити приємні відгуки під її новим постом. Блогер Трейсі Ромулус зазначила: "Крута мама", а Ла Ла Ентоні додав: "Так круто!".

Зазначимо, що Кім Кардашьян та її чоловік, репер Каньє Уест виховують чотирьох дітей: 6-річна Норт, 4-річний Сейнт, 2-річна Чикаго і малюк Псалм, якому в травні 2020 виповниться рік. При цьому двох перших дітей Кім народила сама. А ось Чикаго і Псалм з'явилися на світ за допомогою сурогатної матері. Як раніше зазначала Кім, під час двох перших вагітностей вона переживала серйозні проблеми зі здоров'ям, які ставили під ризик її можливість народжувати в майбутньому. Тому світська левиця вирішила більше не ризикувати.

Велика родина Кардашьян-Уест (фото: instagram.com/kimkardashian)

При цьому нещодавно в американських ЗМІ з'явилася інформація, що Кім і Каньє на даний момент переживають не найкращі часи. У пари виникли розбіжності, вирішити які їм допомагають консультації сексолога. При цьому раніше у пари вже виникали аналогічні проблеми. За словами джерел, наближених до сім'ї, нова хвиля проблем почалася після поповнення сім'ї - з появою на світ Псалма. Кім була впевнена, що ще одна дитина тільки зміцнить їхній з Вестом шлюб, однак все сталося навпаки.