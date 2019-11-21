"Мамина ксерокопія": Слава з НеАнгелів підкорила милим фото з підрослою донькою

Слава Камінська встигає їздити з туром по Україні, а в перервах зніматися в ефектних фотосесіях. Так, нещодавно солістка поп-групи НеАнгели не на жарт схвилювала шанувальників, з'явившись в такому собі образі "дівчини з групи підтримки" і похвалившись ідеальною фігурою в купальнику. А крім того, 35-річна артистка ще й турботлива мати і багато часу проводить з сином та донькою. Судячи по свіжому фото в Instagram співачки, малятко Лаура стає все більше і більше схожою на неї!

Слава поділилася атмосферним кадром з імпровізованої гримерки, на якому вона сидить на оксамитовому червоному дивані, а гример робить їй макіяж - ймовірно, перед виступом. Поряд з дуже схожим виразом обличчя сидить її донька, тримаючи в руці шматочок сиру. Біля дитини стоїть піднос з нарізкою ковбаси і сиру - поки мама зайнята, можна і перекусити.

"Скучаююююююууууу і телефон не вимикаю. міні я", - прокоментувала чарівне фото Камінська.

Фото: Слава Камінська з донькою (instagram.com/babaslavka)

Розчулені фолловери тут же засипали її теплими відгуками, відзначаючи подібність мами і доньки і захоплюючись красою дівчинки.

Улюблені дівчинки

Мамина ксерокопія

Дрібна симпотная

Так схожа на матусю бусинка солодка

Супер дівчата. Слава, вам брутального бажаємо)))

Які ж ви красоточки

Мамина копія

Слава, ти така гарна мама, класна

Ааа ааа, классс. Яка класна бусинка. Копія мама

Міні версія

Красотульки з доцею

Яка вона крута зі своїм світом в голові

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава з НеАнгелів в купальнику приголомшила апетитними формами.